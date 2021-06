11 dzień czerwca 2021 roku to dzień, w który startuje Euro. Tymczasem w przyszłym tygodniu pierwsze spotkanie na turnieju rozegra reprezentacja Polski. Kiedy i z kim Biało-czerwoni rozegrają swoje mecze? Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram spotkań z udziałem podopiecznych Paulo Sousy.

Po długim wyczekiwaniu 11 czerwca startują Mistrzostwa Europy

Szesnasta edycja Euro trwać będzie do 11 lipca

Prezentujemy dokłądny plan meczów z udziałem reprezentacji Polski

Euro 2020. Reprezentacja Polski na Mistrzostwach Europy

Euro z powodu pandemii koronawirusa musiało zostać przełożone o rok. Pierwotnie Mistrzostwa Europy miały upamiętnić 60 lat od pierwszego tego typu turnieju piłkarskiego. Współgospodarzami miało być 12 europejskich miast. Ostatecznie jest ich 11, co dotknęło między innymi reprezentację Polski. Biało-czerwoni według pierwszego planu mieli rozgrywać swoje mecze w Dublinie i Bilbao. Ostatecznie arenami zmagań polskiej ekipy będą stadiony w Sankt Petersburgu oraz Sewilli.

Euro 2020. Plan meczów z udziałem reprezentacji Polski

Tuż przed startem Mistrzostw Europy drużyna Sousy rozegrała dwa mecze kontrolne, mierząc się w nich z Rosją i Islandią. W obu starciach zaliczyła remis. W rywalizacji ze Sborną miał miejsce rezultat 1:1. Z kolei w starcie z wyspiarzami zakończyło się wynikiem 2:2.

Potyczka z Islandią zakończyła okres przygotowawczy Biało-czerwonych do Euro. Reprezentacja Polski przygotowywała się do turnieju w Opalenicy. Tymczasem 9 czerwca zakotwiczyła w Sopocie, gdzie będzie stacjonować w trakcie Mistrzostw Europy, trenując na Polsat Plus Arena w Gdańsku, na którym na co dzień swoje mecze rozgrywa miejscowa Lechia.

Euro 2020. Terminarz spotkań reprezentacji Polski

14 czerwca (poniedziałek) – 18:00, Polska – Słowacja (Sankt Petersburg)

19 czerwca (sobota) – 21:00, Hiszpania – Polska (Sewilla)

23 czerwca (środa) 18:00, Szwecja – Polska (Sankt Petersburg)

