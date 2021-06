W niedzielę poznaliśmy kolejnych ćwierćfinalistów Euro 2020. Awans do najlepszej ósemki turnieju wywalczyły reprezentacje Czech i Belgii, które pokonały odpowiednio Holandię i Portugalię. Obie drużyny znają już także swoich przeciwników w 1/4 finału.

W niedzielę 27 czerwca rozegrano kolejne dwa spotkania 1/8 finału Euro 2020

W pierwszym spotkaniu Czechy niespodziewanie pokonały 2:0 Holandię, natomiast w drugim reprezentacja Belgii ograła 1:0 Portugalię

W ćwierćfinale Czechy zmierzą się z Danią, natomiast Belgia zagra z Włochami

Holandia – Czechy 0:2. Niespodzianka w Budapeszcie

Trzecie spotkanie 1/8 finału Euro 2020 przyniosło pierwszą niespodziankę. Z turniejem już na tym etapie musiała pożegnać się reprezentacja Holandii, na pokonanie której sposób znaleźli Czesi. Podopieczni Jaroslava Silhavy wygrali w Budapeszcie 2:0 po trafieniach Tomasa Holesa i Patrika Schicka. Kluczowym momentem tego meczu była jednak czerwona kartka, którą na początku drugiej połowy obejrzał Matthijs De Ligt.

Reprezentacja Czech ćwierćfinałowe spotkanie rozegra w najbliższą sobotę (3 lipca). Jej rywalem będzie reprezentacja Danii, która w sobotę wysoko 4:0 pokonała Walię.

Zobacz także:

Belgia – Portugalia 1:0. Ronaldo i spółka za burtą

Drugie niedzielne spotkanie 1/8 finału zapowiadało się niezwykle ciekawie, bowiem na murawę Estadio La Cartuja w Sewilli wybiegły dwie drużyny, które przed turniejem były zaliczane do grona kandydatów do końcowego triumfu. Mecz Belgia – Portugalia był niewątpliwie jednym z hitów tej fazy turnieju.

W konfrontacji, której stawką był awans do ćwierćfinału, obejrzeliśmy tylko jednego gola. Zwycięskiego gola dla belgijskiego zespołu pięknym uderzeniem zza pola karnego zdobył Thorgan Hazard. W drugiej połowie Portugalczycy dążyli do doprowadzenia do wyrównania, ale ani razu nie udało im się znaleźć sposobu na dobrze dysponowanego bramkarza rywali. Wynik 1:0 utrzymał się do ostatniego gwizdka sędziego.

W ćwierćfinale reprezentacji Belgii czeka kolejne bardzo trudne spotkanie. Tym razem podopieczni Roberto Martineza zmierzą się z reprezentacją Włoch. Mecz rozegrany zostanie 2 lipca (piątek) na Allianz Arena w Monachium.

Zobacz także: