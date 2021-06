Mbappe: ego jest ważne, ale Messi i Ronaldo są ode mnie lepsi

Kylian Mbappe udzielił długiego i interesującego wywiadu, w którym przyznał, że wiara w siebie jest podstawą rywalizacji na najwyższym poziomie. Jednocześnie Francuz wyznał, że nie może porównywać się do Leo Messiego i Cristiano Ronaldo, którzy przez ponad dekadę prezentowali najwyższy poziom.

Kylian Mbappe udzielił długiego wywiadu, w którym wyznał, że niezachwiana pewność siebie jest podstawą sukcesu w futbolu

Francuz podzielił się też opinią na temat adaptacji Neymara w Paryżu

Napastnik PSG oddał także hołd Cristiano Ronaldo i Leo Messiemu, przyznając, że nie może się z nimi porównywać

Mbappe: musisz sam przekonać siebie, że jesteś najlepszy

Napastnik reprezentacji Francji w wywiadzie przekonywał, że to, co dla niektórych wydaje się arogancją, jest niezbędne, by rywalizować na najwyższym poziomie.

– W futbolu na wysokim poziomie nikt nie zrobi dla ciebie miejsca ani nie powie, że możesz coś osiągnąć. Sam musisz się przekonać, że jesteś do tego zdolny. Ego, miłość do samego siebie, to nie jest tylko kaprys gwiazd. To też chęć do prześcigania samego siebie i dawania wszystkiego, co najlepsze. Za każdym razem, gdy wychodzę na boisku, mówię sobie: jesteś najlepszy! – wyznał Kylian Mbappe.

Następnie został poproszony o sklasyfikowanie samego siebie jako zawodnika.

– Nowoczesny napastnik, który może zagrać wszędzie. Grałem jako napastnik, “dziesiątka”, na obu skrzydłach… Myślę, że moje CV mówi samo za siebie. Zachowując pokorę, nie sądzę, by wszyscy zmienia swoje pozycje co roku i zdołali utrzymać określony standard wykonywania zadań na najwyższym poziomie. To nie spadło z nieba. Udało mi się pracować nad słabymi stronami, ale przede wszystkim udoskonalić te mocne. Zawsze powtarzano mi, że to one pozwolą mi zaistnieć – ocenił się Francuz.

“Ludzie uważali, że Neymar zaniedbuje PSG, bo gra w pokera”

22-latek jest świadomy swojego statusu w światowym futbolu.

– Czy jestem gwiazdą? Tak myślę. Skoro twoja twarz znajduje się w każdym zakątku świata, to na pewno tak jest. Bycie gwiazdą to status, ale to nie czyni mnie lepszą osobą – uważa zawodnik Paris Saint-Germain.

Mbappe dzieli szatnię z Neymarem i pomógł Brazylijczykowi zaadaptować się we Francji.

– W Brazylii ludzie lubią świętować, a we Francji są bardziej poważni. Pokazywanie swoich pasji nie jest tu dobrze widziane. Ludzie uważali, że Neymar zaniedbuje PSG, bo gra w pokera. Myślę, że zaczął to rozumieć. Na początku było mu ciężko, bo uznawał to za afront. Gdy przybył, umieścili jego twarz na Wieży Eiffla, a pół roku później pytali, dlaczego gra w pokera. We Francji ludzie wiedzą, co posiadasz, ale nie chcą tego widzieć. Chcą, byś grał w piłkę i się uśmiechał – powiedział Mbappe.

Mbappe: wiem, że Cristiano i Leo Messi są ode mnie lepsi

Pomimo świadomości swojego poziomu, Francuz nie porównuje się do dwóch największych zawodników naszych czasów.

– Nie tylko ja wiem, że Messi i Ronaldo są lepsi. Każdy to wie. Jeśli powiesz sobie, że będziesz od nich lepszy, wykracza to poza ego czy determinację – brakuje ci świadomości. Ci zawodnicy są nieporównywalni. Pod względem statystyk odmienili sport. Mieli dziesięć, piętnaście lat na niesamowitym poziomie. Zawsze jednak porównujesz się do najlepszych w swojej branży, tak jak robi piekarz, porównując się do najlepszych piekarzy w jego okolicy – uważa Francuz.

Aktualnie Mbappe skupia się na przygotowaniach do nadchodzącego Euro 2021 z reprezentacją Francji. Les Bleus zmierzą się w grupie F z Węgrami, Portugalią i Niemcami.

