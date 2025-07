Bayern ustalił górny limit. Tyle może wydać na gwiazdę Liverpoolu

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Luis Diaz i Mohamed Salah

Bayern więcej nie zapłaci. Tyle może wydać na Diaza

Luis Diaz pozostaje celem transferowym największych europejskich gigantów. Do pewnego momentu był priorytetem Barcelony, która później postawiła na Nico Williamsa. Tej transakcji nie udało się dopiąć, więc wróciła do prac nad sprowadzeniem gwiazdy Premier League. Kolumbijczyk jest otwarty na opuszczenie Liverpoolu, choć może się to jeszcze zmienić, jeśli otrzyma nowy kontrakt i sporą podwyżkę.

The Reds do tej pory przekonują, że nie ma mowy o sprzedaży Diaza. Sam zawodnik miał natomiast poinformować, że chce przenieść się do innej ekipy. Oprócz Barcelony, zabiega o niego również Bayern Monachium.

W tym momencie wydaje się, że to właśnie Bawarczycy są faworytem wyścigu o jego podpis. Rozmowy są ponoć na zaawansowanym etapie, a Diaz to najpoważniejszy kandydat do wzmocnienia ofensywy. Vincent Kompany zażyczył sobie nowego skrzydłowego, pierwotnie celując we Floriana Wirtza, ale ten wybrał grę właśnie na Anfield.

Bayern wykazuje się sporą determinacją i wierzy, że Diaz okaże się konkretnym wzmocnieniem ofensywy. „Bild” ujawnił, ile może za niego zapłacić. Kolumbijczyk został wyceniony w Monachium na 60 milionów euro plus zmienne. To górny limit – jeśli Liverpool tej oferty nie zaakceptuje, wówczas mistrzowie Niemiec skupią się na innych zawodnikach.

Diaz jest związany z Liverpoolem umową do 2027 roku. Barcelona również mocno o niego zabiega, oferując mu podwyżkę dotychczasowych zarobków.