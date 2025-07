Rodrygo zagra w Al-Nassr?! Wątpliwości rozwiane

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Al-Nassr nie zamierza sprowadzać Rodrygo

Rodrygo pod koniec poprzedniego sezonu stracił miejsce w wyjściowej jedenastce. Carlo Ancelotti w swoich ostatnich meczach zdecydował się postawić na Ardę Gulera. Taki stan rzeczy trwa do dziś, ponieważ nowy szkoleniowiec Realu Madryt również wyżej stawia umiejętności tureckiego piłkarza. Nie można się zatem dziwić, że przyszłość Brazylijczyka stanęła pod znakiem zapytania.

O skrzydłowym napisano już naprawdę dużo. W kontekście potencjalnego transferu wymieniano między innymi Arsenal, Manchester United, Chelsea czy Paris Saint-Germain. Nie zabrakło również zainteresowania ze strony klubów z Arabii Saudyjskiej. W ostatnich dniach pojawiła się informacje, że Rodrygo z polecenia Cristiano Ronaldo znalazł się na liście życzeń Al-Nassr.

Sacha Tavolieri informował, że Saudyjczycy są zdeterminowani, aby pozyskać gwiazdę. Ponadto mieli być w stanie zaproponować mu ogromne pieniądze. Wszystko po to, aby przekonać go do dołączenia do zespołu i gry u boku Portugalczyka.

Te doniesienia zdementował jednak Fabrizio Romano. Ceniony dziennikarz przekazał, że Al-Nassr pracuje nad różnymi transferami o umiarkowanych wydatkach. Gigant z Saudi Pro League nie zamierza wydawać szalonych kwot na rynku transferowym. Co więcej, sam zainteresowany, czyli Rodrygo preferuje kontynuowanie kariery w Europy.