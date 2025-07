Inter zaplanował transfer napastnika. Na liście życzeń gwiazda Chelsea

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Inter zwrócił uwagę na gwiazdę Chelsea

Inter Mediolan szuka nowego napastnika po odejściu Joaquina Correi i Marko Arnautovicia. Obaj piłkarze zakończyli swoje kontrakty latem 2025 roku i w ten sposób w składzie powstała spora wyrwa. Ponadtow mediach pojawia się coraz więcej informacji o tym, że z klubu może odejść Mehdi Taremi, jeśli wpłynie dobra oferta.

Gianluca Di Marzio ujawnił, że na celowniku Nerazzurrich znalazł się Christopher Nkunku z Chelsea. Klub z Mediolanu chce odbudować linię ataku, ponieważ obecnie Marcus Thuram i Lautaro Martinez są jedynymi środkowymi napastnikami, na których liczy Cristian Chivu.

REKLAMA | +18 | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Nkunku trafił do Chelsea z RB Lipsk za 60 milionów euro w 2023 roku, ale do tej pory nie sprostał oczekiwaniom. Francuz ma długoterminowy kontrakt do 2029 roku i wszystko wskazuje na to, że The Blues spróbują się z nim rozstać. Co prawda piłkarz potrzebuje czasu na odbudowę formy, ale jego wszechstronność może uzupełnić styl gry Interu pod wodzą Cristiana Chivu.

Inter chce sprowadzić zawodnika, który wniesie coś nowego do ataku. Nkunku ma zupełnie inny styl gry niż Thuram i Martinez, dlatego mógłby dać zespołowi większe pole manewru w ofensywie. Rozmowy są na wczesnym etapie, ale Nerazzurri poważnie myślą o tym ruchu.