Kto gra w półfinałach Euro 2020?

Pierwsze półfinałowe spotkanie już za nami. We wtorek reprezentacja Włoch po rzutach karnych pokonała Hiszpanię i awansowała do wielkiego finału. W środę czeka nas natomiast drugi półfinałowy pojedynek, który wyłoni rywala dla włoskiej drużyny. Kto w nim zagra?

Pierwszym finalistą Euro 2020 została reprezentacja Włoch

W finałowym meczu, który odbędzie się w niedzielę, Włosi zagrają ze zwycięzcą drugiego półfinałowego pojedynku: Anglia – Dania

Pierwszy półfinał dla reprezentacji Włoch

We wtorek reprezentacje Włoch i Hiszpanii dostarczyły nam wiele emocji. Po bezbramkowej pierwszej połowie, w drugiej odsłonie meczu reprezentacja Włoch objęła prowadzenie po strzale Federico Chiesy, ale do wyrównania zdołał doprowadzić Alvaro Morata. Wynik 1:1 utrzymał się do końca podstawowego czasu gry. W dogrywce nie obejrzeliśmy ani jednego gola i ostatecznie o awansie do finału musiały zadecydować rzuty karne. W tym elemencie skuteczniejsi okazali się podopieczni Roberto Manciniego. Tym samym Włochy staną przed szansą zdobycia drugiego w historii mistrzostwa Włoch.

Z kim zagrają Włoch w finale?

Reprezentacja Włoch na razie nie zna swojego rywala w finałowym meczu, ale potencjalnych przeciwników jest dwóch – reprezentacja Anglii i reprezentacja Danii. O tym, która z tych drużyn awansuje do wielkiego finału zadecyduje drugie półfinałowe spotkanie, które rozegrane zostanie w środowy wieczór. Obie drużyny zmierzą się ze sobą na londyńskim Wembley o godzinie 21:00. W roli faworyta do tego pojedynku przystąpi zespół Garetha Southgate’a.

Kiedy finał Euro 2020?

Finałowe spotkanie Euro 2020 zbliża się wielkimi krokami. Mecz który zdecyduje o losach mistrzostwa Europy rozegrany zostanie 11 lipca (niedziela) o godzinie 21:00 na Wembley.