We wtorek Karim Benzema rozegrał swój drugi mecz po kilkuletniej przerwie w koszulce Trójkolorowych. Francja pokonała Bułgarię (3:0), ale przed przerwą napastnik Realu Madryt opuścił murawę, zaraz po tym jak zderzył się z jednym z rywali. Początkowo uraz wyglądał na poważny, jednak już w środę Didier Deschamps rozwiał wszystkie możliwości i stwierdził, że 33-latek będzie gotowy na mecz z Niemcami.

Karim Benzema w asyście lekarzy opuścił boisko podczas starcia przeciwko Bułgarii

Początkowo uraz wyglądał groźnie, jednak po przeprowadzeniu specjalistycznych badań Francuzi nie mają powodów do obaw

Wielki powrót Karima Benzemy do łask Deschampsa

We wtorek Karim Benzema po raz drugi od sześciu lat wystąpił w koszulce Francji. Napastnik Królewskich rozegrał już łącznie dla Trójkolorowych 82 spotkania, w których zdążył strzelić 27 goli. Po reprezentacyjnym skandalu z udziałem 33-latka i kilkoma innymi zawodnikami przed rozpoczęciem Euro 2016, Deschamps zrezygnował z usług snajpera Realu Madryt, twierdząc że robi to dla dobra zespołu.

Wszystko zmieniło się, kiedy Karim Benzema zaczął wykręcać niesamowite liczby w Hiszpanii. Kampanię 2020/21 zakończył z 30 bramkami na koncie. Dobre statystyki oraz kontuzja Martiala sprawiła, że Deschamps nie miał innego wyjścia i dał doświadczonemu Francuzowi kolejną szansę.

Benzema asks to be subbed off due to an injury 😔 pic.twitter.com/CC4oLuNfoe — ESPN FC (@ESPNFC) June 8, 2021

Niespodziewanie w drugim sparingu przed Euro 2020, Karim Benzema jeszcze w pierwszej połowie, padł na murawę po zderzeniu z jednym z rywali. Snajper dość długo zwijał się z bólu, więc selekcjoner natychmiast dokonał zmiany. Kamery uchwyciły nawet 33-latka, gdy wchodził na trybuny. Wówczas na jego twarzy można było zobaczyć łzy, a sam zawodnik był mocno przejęty całym wydarzeniem.

Selekcjoner uspokaja, nie ma mowy o poważnym urazie

W środę Karim Benzema przeszedł szereg specjalistycznych badań. Jak się okazało, siniak nad kolanem Francuza to tylko stłuczenie, dzięki czemu Niebiescy mogą odetchnąć z ulgą. Według Deschampsa, 33-latek zdąży wykurować się na rywalizację z Niemcami.

– To było dość mocne zderzenie i nie chcieliśmy ryzykować. Dodam tylko, że to nie uraz mięśnia ani nic z więzadłami. Mamy świetnych lekarzy i zrobimy to, co trzeba, na razie nie ma powodów do paniki, to nic wielkiego. Nie chcieliśmy ryzyka i dlatego dokonaliśmy zamiany. Karim zdąży na mecz z Niemcami – oznajmił selekcjoner reprezentacji Francji.

Być może Deschamps w starciu z Orłami Loewa nie będzie chciał podjąć zbyt dużego ryzyka i od pierwszych minut na boisku zobaczymy Oliviera Giroud. Francuzi zadebiutują na Mistrzostwach Europy właśnie od pojedynku z Niemcami (15 czerwca), natomiast Benzema zwolni trochę obroty, aby w szybkim tempie wrócił do pełni sił.

