Dotychczasowy rekord zdobytych goli dla Trójkolorowych należy do Thierry’ego Henry. Co ciekawe, Oliver Giroud w oficjalnej klasyfikacji strzelców traci do legendy Arsenalu tylko pięć bramek. Tym samym, doświadczony napastnik stoi przed szansą wyprzedzenia starszego kolegi, jednak aby tego dokonać musi jeszcze sześć razy umieścić piłkę w siatce.

Oliver Giroud zakończył mecz przeciwko Bułgarii z dwoma trafieniami na koncie

Napastnik został powołany na Euro 2020 i przy dobrych wiatrach już na wielkim turnieju ma szansę zostać najskuteczniejszym piłkarzem w historii Francji

34-latek wygrał w tym sezonie Ligę Mistrzów z Chelsea, jednak planuje odejść z klubu i spróbować swoich sił we Włoszech

Oliver Giroud zastąpił Karima Benzemę tuż przed przerwą

Podczas starcia Francji z Bułgarią tuż przed przerwą Karim Benzema zderzył się z jednym z przeciwników, po czym z wielkim grymasem na twarzy padł na ziemię i w asyście lekarzy opuścił plac gry. Sztab medyczny nie zamierzał ryzykować, więc snajper Królewskich został zastąpiony przez Oliviera Giroud.

Aktualny napastnik Chelsea pokazał się z dobrej strony i po raz kolejny udowodnił, że jest super rezerwowym nie bez przyczyny. Sparing zakończył z dubletem, przez co na swoim koncie ma już 46 goli w 108 występach.

Rekrod Thierry’ego Henry zagrożony

Thiery Henry od wielu lat jest samodzielnym liderem strzelców w reprezentacji Francji. Niespodziewanie wszystko może się jednak zmienić podczas Euro 2020. Legenda Arsenalu w 123 meczach zdobyła 51 bramek. Tym samym jest to wynik, który w najbliższym czasie może pobić Oliver Giroud.

Na chwilę obecną nie mamy pewności, jak długo potrwa leczenie stłuczonego uda Karima Benzemy. Didier Deschamps zapewne nie podejmie ryzyka, przez co na początku turnieju Giroud wystąpi od pierwszych minut. Zaraz po wygranym spotkaniu z Bułgarią (3:0), 34-latek udzielił krótkiego wywiadu, a podczas rozmowy odniósł się również do klasyfikacji strzelców w kadrze narodowej.

– Myślę, że pobicie rekordu jest możliwe. Ciężko pracuje, mam ambicję i zrobię wszystko, aby się tam dostać, ale nigdy nie będzie to kosztem kolektywu. Jestem bezinteresowny, nie ma we mnie obsesji – oznajmił.

Giroud pragnie nowych wyzwań

Oliver Giroud ma ważny kontrakt z Chelsea do 2022 roku. Otoczenie Francuza podjęło już wstępne rozmowy z innymi klubami, które chętnie przygarnęłyby 34-latka do siebie. Jedną z takich drużyn jest AC Milan. Sam zainteresowany odniósł się do plotek transferowych, twierdząc że od dawna uwielbiał zespół Rossonerich.

– AC Milan to duży klub i jedna z najlepszych drużyn w Europie. Ale dzisiaj nie będę mówił o mojej przyszłości w klubie, ponieważ skupiam się na drużynie Francji i Euro, które szybko się zbliża – wyjaśnił Giroud.

