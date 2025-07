Reca o krok od Lecha! Wiemy, kiedy testy medyczne i podpisanie kontraktu [NOWE INFORMACJE]

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Reca

Lech coraz silniejszy

Po sprowadzeniu Mateusza Skrzypczaka i Roberta Gumnego Lech na chwilę „przystanął” z transferami, ale teraz znów przyspieszył. Jak informowaliśmy wczoraj, mistrz Polski sprowadza Arkadiusza Recę, któremu skończył się kontrakt z włoską Spezią.

Temat poruszaliśmy również w programie „Nasz News”, informując, że tym razem rozmowy są bardzo zaawansowane. To nie pierwsze okienko, gdy Lech podjął temat, ale tym razem zostanie on doprowadzony do końca.



Z naszych informacji wynika, że testy medyczne Recy odbędą się jutro, a podpisanie kontraktu ma nastąpić już w piątek! To oznacza, że Reca wraca do Polski po wielu latach spędzonych we Włoszech.

Oglądaj program transferowy „Nasz News”

Najwięcej meczów rozegrał w Serie A

To 30-letni piłkarz, z ogromnym doświadczeniem właśnie na boiskach Serie A (113 spotkań, 3 gole, 12 asyst) i Serie B (39 – 4 -2). W Italii rozegrał niemal 200 spotkań licząc wszystkie rozgrywki, a do tego dorzucił 15 występów w reprezentacji Polski.



Jeśli chodzi o Ekstraklasę, to przed wyjazdem reprezentował barwy Wisły Płock. Jego dorobek w tych rozgrywkach to 65 meczów, 7 bramek i 6 asyst.