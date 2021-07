Harry Kane zabrał głos po przegranym przez Anglię finale Euro 2020. Kapitan Synów Albionu przyznał, że porażka bardzo boli, ale jego zespół ma prawo, by czuć dumę po swoich występach na turnieju.

Reprezentacja Anglii przegrała finał Euro 2020 przed oczami tysięcy swoich kibiców na Wembley

Dla Synów Albionu był to pierwszy finał wielkiego turnieju od 1966 roku

Kapitan Anglików, Harry Kane przyznaje, że ta porażka bardzo boli, ale on i jego koledzy z drużyny mają prawo czuć dumę

Kane: daliśmy z siebie wszystko

Reprezentacja Anglii dotarła do pierwszego finału wielkiego turnieju od 1966 roku, ale nawet gra na własnym stadionie nie pomogła im w sięgnięciu po mistrzostwo Europy. Synowie Albionu przegrali po serii rzutów karnych z Włochami, a po meczu głos zabrał kapitan drużyny.

– Zarówno ja, jak i chłopaki, daliśmy z siebie wszystko. Porażka w rzutach karnych to najgorsze uczucie na świecie. To nie była nasza noc, ale mamy za sobą świetny turniej i powinniśmy być z siebie dumni. Oczywiście, teraz to bardzo boli i pozostanie tak jeszcze przez jakiś czas. Jesteśmy jednak na właściwej drodze i mamy nadzieję rozwinąć się do przyszłego roku. Powinniśmy być z siebie ekstremalnie dumni jako grupa, z powodu tego, co osiągnęliśmy. Jesteśmy zwycięzcami, chcieliśmy wygrać i ból spowodowany tą porażką być może nigdy nas w pełni nie opuści. Taki jest futbol – powiedział Harry Kane. Napastnik Tottenhamu zakończył Euro 2020 z czterema zdobytymi bramkami. Nie pomylił się też w serii jedenastek, pewnie wykorzystując pierwszą z nich.

– Każdy może pomylić się z rzutu karnego. Wygrywamy i przegrywamy razem. Wyciągniemy wnioski z tej porażki. Chłopaki się dzięki niej rozwiną i da to nam więcej motywacji w walce na przyszłorocznym mundialu. Graliśmy przeciwko świetnej drużynie i bardzo dobrze zaczęliśmy. Może chwilami chowaliśmy się zbyt głęboko, a oni częściej mieli piłkę. Mimo tego mieliśmy kontrolę nad meczem, a oni nie kreowali wielu okazji – uważa 27-latek.

Harry Kane nie może sobie nic zarzucić po zakończeniu Euro 2020. Teraz czekają go krótkie wakacje, w trakcie których rozwiąże się kwestia jego przyszłości. Napastnik wyznał, że chce odejść z Tottenhamu do drużyny walczącej o trofea, ale biorąc pod uwagę wartość rynkową Anglika, o transfer nie będzie łatwo.

Przeczytaj również: Gareth Southgate stanął w obronie piłkarza. “To moja decyzja”.