Pogoń mówi „nie” rasizmowi. Haditaghi grzmi po skandalu

Biuro Prasowe Pogoń Szczecin Na zdjęciu: Tan Kesler i Alex Haditaghi

Pogoń sprzeciwia się rasizmowi

Pogoń Szczecin z pewnością liczy na pozytywne zakończenie zbliżającego się wielkimi krokami nowego sezonu. W klubie latem doszło do małego wietrzenia szatni i lekkiej przebudowy zespołu. Z tego powodu wszyscy są ciekawi, jak będzie wyglądała kampania 2025/26. Szczególnie, że klub ma ambitne plany transferowe.

W ostatnim czasie wokół Pogoni Szczecin głośno było jednak przez antyrasistowski manifest, który klub opublikował na swojej stronie i w mediach społecznościowych. Stał za nim Alex Haditaghi, który sprzeciwił się wiadomością tego typu, które dostawali nowi piłkarze Portowców. W ostrych słowach odniósł się teraz do sprawy rasizmu w PKO Ekstraklasie i w Polsce.

– Jeżeli nie podnosisz głosu przy ważnych sprawach, to przegrywasz. Tak było w poprzednim sezonie ze sprawą Afimico Pululu, który na meczu z Rakowem był obrażany. To było obrzydliwe. Sprowadziliśmy do Pogoni młodych, jakościowych piłkarzy, którzy chcą wygrywać i to nie ma znaczenie skąd oni są, jaki mają kolor skóry. Dostawali prywatne wiadomości, które były obrzydliwe. Nie zgadzam się na to. To wysyłali jacyś fani rywali z fejkowymi kontami – powiedział Alex Haditaghi w programie „Nasz News”.

– Musiałem zareagować, musiałem chronić zawodników. Ci piłkarze wierzą w klub, wierzą w ten kraj, a liga i rząd powinni robić więcej. PZPN i Ekstraklasa powinni łapać takich ludzi. Polska to piękny kraj, ale nie możemy kilku takim głupim tchórzom pozwalać na takie zachowanie – dodał.

– Większość relacji z kibicami i ze sponsorami jest bardzo dobrych. Rozwijamy catering, sprzedajmy siedem tysięcy karnetów, poza tym w tydzień sprzedaliśmy cztery tysiące koszulek. Chcemy być przystępni dla ludzi. Jestem usatysfakcjonowany, bo widzę pozytywne relacje ludzi wokół – powiedział właściciel Pogoni o swoim pobycie w klubie.

– Top 2 w lidze to będzie sukces. Top 3 będzie akceptowalne. Wszystko poniżej może i nie będzie porażką, ale będzie oznaczało, że nie osiągnęliśmy tego, co chcieliśmy. Sport to wygrywanie. Dla mnie najważniejsze jest budowanie historii, chcemy zdobyć pierwsze mistrzostwo dla naszego klubu.

