Luis Enrique nie może spać spokojnie. Reprezentacja Hiszpanii zamiast rozegrać drugi sparing przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy, wylądowała na kwarantannie. Kilka dni temu informowaliśmy o pierwszym zarażeniu w kadrze La Furia Roja. Natomiast późną nocą w środę, na jaw wyszły kolejne złe wieści. Do Sergio Busquetsa dołączył Diego Llorente, przez co wewnątrz drużyny pojawił się niepokój związany ze startem w turnieju na Starym Kontynencie.

Hiszpanie mają powody do zmartwień. Na finiszu przygotowań kadrę Luisa Enrique dopadł wirus

Po kolejnych testach PCR wykryto drugi przypadek zarażenia koranowirusem

Następne dni będą niezwykle trudne dla całej reprezentacji La Furia Roja

Hiszpanie najedli się stresu

Reprezentacja Hiszpanii została zmuszona do przejścia na kwarantannę zaraz po tym, jak w ubiegłą niedzielę narodowy Związek Piłki Nożnej ogłosił, że Sergio Busquets uzyskał pozytywny wynik testu na COVID-19. W konsekwencji ​​podopieczni Luisa Enrique nie mogli rozegrać drugiego sparingu, który zaplanowali przed Euro 2020 przeciwko Litwie.

Zawodnicy La Furia Roja trenują indywidualnie, jednak nowe wyniki z porannych testów wciąż zakłócają plany selekcjonera. Trener, mając pełną świadomość sytuacji, zadzwonił do Raula Albiola, Rodrigo Moreno, Fornalsa, Carlosa Solera i Braisa Mendeza. Co więcej, w środę rano Kepa Arrizabalaga dołączył do reszty zespołu.

Niepewność jutra przyniosła fatalne informacje

Zespół ds. komunikacji Hiszpańskiego Związku Piłki Nożnej poinformował we wczesnych godzinach po południowych we wtorek, że cała delegacja reprezentacji narodowej ponownie przeszła testy PCR. Z kolei wyniki miały zostać poznane późnym wieczorem.

Ciągły brak informacji nasunął podejrzenia, że ​​w kadrze może być jeszcze jeden przypadek zarażenia. Dopiero kilkadziesiąt minut po po północny do mediów wypłynęła oficjalna informacja. Tym samym, do Sergio Busquetsa dołączył Diego Llorente, u którego również potwierdzono zarażenie koranowirsuem.

Oficjalne oświadczenie RFEF. Grupowi rywale Polaków w tarapatach

“RFEF z przykrością informuje, że środkowy obrońca Diego Llorente uzyskał wynik pozytywny podczas testów PCR, które odbyły się we wtorek rano w Las Rozas. Piłkarz opuści zgrupowanie ambulansem, przestrzegając wszystkich ustalonych protokołów zdrowotnych. Koncentracja kadry narodowej będzie kontynuowana zgodnie ze wszystkimi procedurami pracy ustalonymi w sytuacjach COVID 19. Spersonalizowane szkolenie będzie kontynuowane w celu kontynuowania przygotowań do Mistrzostw Europy. Z kolei sesje treningowe w Las Rozas będą kontynuowane od środy“- czytamy w oficjalnym oświadczeniu RFEF.

Przypomnijmy tylko, że Hiszpanie są grupowymi rywalami Polaków podczas Mistrzostw Europy 2020. Być może Luis Enrique będzie zmuszony zmienić koncepcję i zrezygnować z kolejnych piłkarzy, ale wszystkiego dowiemy się w przeciągu następnych dni.

Tymczasem prezentujemy, jak będzie wyglądała rywalizacja w grupie E:

14 czerwca 2021, Dublin, g. 18:00: Polska – Słowacja

14 czerwca 2021, Bilbao, g. 21:00: Hiszpania – Szwecja

18 czerwca 2021, Dublin, g. 18:00: Szwecja – Słowacja

19 czerwca 2021, Bilbao, g. 21:00: Hiszpania – Polska

23 czerwca 2021, Bilbao, g. 18:00: Słowacja – Hiszpania

23 czerwca 2021, Dublin, g. 18:00: Szwecja – Polska

Przeczytaj również: Glik: mój uraz to nic poważnego