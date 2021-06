Mistrzostwa Europy wkroczyły w decydującą fazę. Można śmiało stwierdzić, że na błędy nie ma już czasu. W sobotę (26 czerwca) czekają na nas dwa spotkania, po których poznamy pierwszych ćwierćfinalistów Euro 2020.

Na początek Walia – Dania

Mało kto spodziewał się, że Walia wyjdzie z grypy A z drugiego miejsca. Gareth Bale prezentuje świetną formę, która napędza innych zawodników do walki o każdy centymetr boiska. Dotychczas Smoki straciły dwa gole, jednak dość mocno przypominają drużynę z Euro 2016, kiedy można było przyczepić się do stylu, o czym nie można powiedzieć już o wynikach.

Natomiast Duńczycy mają zupełnie inną historię. Wszyscy wiemy, jak rozpoczął się turniej na Starym Kontynencie dla ekipy ze Skandynawii. Całe wydarzenie z Christianem Eriksenem podziałało na resztę zespołu niezwykle motywująco i dopiero po 3. kolejce fazy grupowej, Dania zapewniła sobie awans do 1/8 finału. Dodajmy tylko, że podopieczni Hjulmanda rozegrali wszystkie mecze na Parken Stadium w Kopenhadze, gdzie mogli liczyć na doping swoich kibiców.

Starcie Walii z Danią wystartuje w sobotę (26 czerwca). Obie drużyny zmierzą się na stadionie w Amsterdamie. Początek spotkania zaplanowany jest na godzinę 18:00. Z kolei rywalizację skomentują: Michał Zawacki i Andrzej Strejlau. Transmisję meczu przeprowadzi TVP 2, TVP Sport, TVP 4K, TVPSPORT.PL

Sprawdź naszą zapowiedź Walia – Dania.

Włosi dopełnią formalności i wyrzucą z turnieju Austrię?

Włochy zgodnie z założeniami nie miały większych problemów w grupie A. Trzy zwycięstwa i to bez straty gola robią wrażenie. Roberto Mancini stworzył kolektyw, który jak dotąd pracuje bez zarzutów. Azzurri w 1/8 finału trafili na Austrię. Bukmacherzy w roli faworyta widzą jednak Italię i trudno jest się z tym nie zgodzić. Selekcjoner ma komfort wyboru podczas konstruowania wyjściowego składu. Co więcej, każdy zawodnik mający wcześniej problemy ze zdrowiem, wrócił już do pełni sił.

Potencjalne zwycięstwo Austrii jest w tej chwili porównywalne do cudu. Austriacy mają za sobą również nie najgorszy start w grupie C, gdzie udało się im wygrać dwa spotkania i przegrać jedynie z Holandią (0:2). David Alaba jest prawdziwym liderem drużyny i potrafi wyciągnąć swój zespół z nawet beznadziejnej sytuacji.

Mecz Włochów z Austrią rozpocznie się o 21:00 na Wembley w Londynie. Starcie na angielskiej ziemi skomentują: Rafał Wolski oraz Kamil Kosowski. Transmisję spotkania przeprowadzi natomiast TVP 1, TVP Sport, TVP 4K, TVPSPORT.PL.

Sprawdź naszą zapowiedź Włochy – Austria.

