Grzegorz Krychowiak był jednym z antybohaterów poniedziałkowego meczu, w którym reprezentacja Polski przegrała 1:2 ze Słowacją. Pomocnik Biało-czerwonych z powodu dwóch żółtych kartek musiał przedwcześnie opuścić boisko, osłabiając tym samym drużynę. Czy Krychowiak będzie mógł zagrać w meczu z Hiszpanią?

Grzegorz Krychowiak został ukarany dwoma żółtymi, a w konsekwencji czerwoną kartką podczas meczu Euro 2020 ze Słowacją

Z tego powodu nie będzie mógł wystąpić w sobotnim meczu z Hiszpanią

Do składu reprezentacji Polski Krychowiak będzie mógł wrócić dopiero na spotkanie ze Szwecją

Krychowiak na konferencji bił się w pierś

Reprezentacja Polski sprawiła ogromny zawód swoim kibicom przegrywając w swoim pierwszym spotkaniu na Euro 2020. Drużyna Paulo Sousy przegrywała do przerwy 0:1 po trafieniu Roberta Maka, ale bardzo dobrze rozpoczęła drugą połowę doprowadzając do wyrównania zaraz na jej początku. Do słowackiej bramki trafił wówczas Karol Linetty. W tym momencie wydawało się, że Biało-czerwoni pójdą za ciosem i będą dążyć do zdobycia drugiego gola. Tak to wyglądało do 62. minuty, kiedy prowadzący ten mecz arbiter Ovidiu Hategan pokazał czerwoną kartkę Grzegorzowi Krychowiaka. Usunięcie boiska było następstwem dwóch żółtych kartek, którymi polski pomocnik został ukarany za faule. Grający w liczebnej przewadze Słowacy kontrolowali wydarzenia na boisku i ostatecznie rozstrzygnęli losy rywalizacji na swoją korzyść.

Krychowiak dzień po meczu ze Słowacją spotkał się z dziennikarzami na konferencji prasowej. – Popełniłem błąd, który może nas kosztować realizację naszych celów na tych mistrzostwach. Noc była dla mnie bardzo trudna. Przyjmuję krytykę, która na mnie spadła po tym spotkaniu. Najlepszą odpowiedzią na wszystko musi być kolejne spotkanie. Szwecja pokazała, że w Sewilli można powalczyć o punkty – mówił na wstępie Krychowiak.

Krychowiak – czy zagra z Hiszpanią?

Osłabienie w meczu ze Słowacją to niestety nie jedyna konsekwencja dwóch żółtych, a w konsekwencji czerwonej kartki jaką został ukarany w tym meczu Krychowiak. 31-letni defensywy pomocnik z tego powodu nie będzie mógł zagrać w sobotnim meczu na Estadio La Cartuja w Sewilli z Hiszpanią. Tak stanowi regulamin Euro 2020.

W regulaminie turnieju czytamy, że piłkarz musi pauzować w jednym meczu, jeżeli zostanie w trakcie meczu usunięty z boiska lub otrzyma dwie żółte kartki w dwóch różnych spotkaniach.

W efekcie Krychowiak do składu będzie mógł wrócić dopiero na ostatnie spotkanie fazy grupowej Euro 2020, w którym reprezentacja Polski zmierzy się 23 czerwca ze Szwecją.

