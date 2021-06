Cristiano Ronaldo po raz kolejny przeszedł do historii futbolu. Napastnik Juventusu w starciu Portugalii z Francją (2:2) strzelił dwie bramki, dzięki czemu wyrównał międzynarodowy rekord pod względem strzelonych goli (109), który dotychczas należał jedynie do Aliego Daei.

Cristiano Ronaldo pobił już dwa rekordy na Euro 2020

Portugalia wyszła z grupy śmierci i w 1/8 finału zagra przeciwko Belgii

Znakomity turniej dla Cristiano Ronaldo

Portugalia trafiła do grupy F, która przed startem Euro 2020 nosiła miano grupy śmierci. Trzeba przyznać, że nie bez przyczyny, ponieważ to właśnie ona dostarczyła nam największych emocji turniejowych. W trudnych spotkaniach niezwykle potrzebna jest niezawodność liderów zespołu i tak właśnie było tym razem.

Cristiano Ronaldo wytrzymał presję i już od pierwszej kolejki pakował piłkę do siatki. Podczas meczu z Węgrami (3:0) ustrzelił dublet, który wysunął go na samodzielne prowadzenie w klasyfikacji najlepszych strzelców w historii mistrzostw Europy. Co więcej, w przegranym pojedynku z Niemcami (2:4) również wpisał się na listę strzelców, natomiast w środę ponownie strzelił dwa gole i pobił kolejny rekord w światowym futbolu.

Po bramkach zdobytych przeciwko Francji (2:2), Ronaldo zrównał się z Alim Daei, który od dłuższego czasu pozostawał najlepszym strzelcem wszech czasów na arenie międzynarodowej. Irańczyk zanotował dla swojego kraju, aż 109 trafień, które przed chwilą wyrównał Portugalczyk. Ronaldo na pewno się nie zatrzyma i będzie miał przynajmniej jedną okazję, aby jeszcze raz umieścić futbolówkę w bramce, gdyż Portugalia trafiła w 1/8 finału na Belgię.

Szlagier w 1/8 finału Euro 2020

Dopiero od soboty wracają emocje związane z Mistrzostwami Europy. Za nami koniec zmagań w fazie grupowej i czas na 1/8 finału. W jednej z par, Portugalia trafiła na Belgię, która dotychczas wygrała wszystkie spotkania i zechce wyrzucić z turnieju obrońców tytułu. Spotkanie wystartuje w najbliższą niedzielę o godzinie 21:00 na dobrze już nam znanym terenie – Estadio La Cartuja.

