W czwartkowy wieczór w centrum treningowym Coverciano pojawiła się policja. Funkcjonariusze przesłuchiwali Sandro Tonalego oraz Nicolo Zaniolo w związku ze skandalem bukmacherskim. Obaj zawodnicy już opuścili zgrupowanie i wrócili do swoich domów.

IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Nicolo Zaniolo

W czwartek zostały ujawnione nazwiska dwóch kolejnych włoskich piłkarzy, którzy mają być zamieszani w aferę bukmacherską. Portal “Calcio e Finanza” podał, że tymi zawodnikami są Nicolo Zaniolo oraz Sandro Tonali. Obaj przebywali w tym momencie na zgrupowaniu reprezentacji Italii.

Według najnowszych doniesień przekazanych przez Gianlukę Di Marzio, w czwartkowy wieczór do centrum treningowego Coverciano zawitała policja. Funkcjonariusze przeprowadzili rutynowe przesłuchanie Tonalego oraz Zaniolo. Obaj są obecni objęci śledztwem przez prokuratora w Turynie, tego samego, który prowadzi dochodzenie w sprawie Nicolo Fagiolego.

Włoski dziennikarz poinformował również, że Sandro Tonali i Nicolo Zaniolo opuszczają właśnie zgrupowanie reprezentacji Włoch i wracają do domów. Oznacza to, że zawodnicy na co dzień występujący w Premier League nie wezmą udziału w spotkaniach kadry z Maltą oraz Anglią.

