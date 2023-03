fot. Pressfocus Na zdjęciu: Simon Kjaer

Reprezentacja Danii przegrała w eliminacjach do EURO 2024 z Kazachstanem 2-3

Do 73. minuty Duńczycy prowadzili 2-0

Simon Kjaer nie wie, jak jego zespół dał sobie wypuścić zwycięstwo

“To jest żenujące”

Reprezentacja Danii jest niekwestionowanym faworytem do zwycięstwa eliminacyjnej grupy H. W pierwszej kolejce Duńczycy pokonali Finlandię po hattricku Rasmusa Hojlunda. Fenomenalny 20-latek dwukrotnie wpisał się na listę strzelców również w wyjazdowym spotkaniu z Kazachstanem.

Do 73. minuty Dania prowadziła w Astanie 2-0. Wówczas rozpoczął się dla niej prawdziwy koszmar. Bramka kontaktowa padła po rzucie karnym, natomiast w kolejnych minutach Kazachstan dołożył jeszcze dwa trafienia i ostatecznie wygrał na własnym terenie.

Wynik tej rywalizacji odbił się szerokim echem na całym świecie. Kapitan Duńczyków Simon Kjaer był w swojej opinii bardzo dosadny.

– Muszę uważać na to, co teraz mówię. Biegniemy za piłką zamiast działać. Biegamy za, a nie do przodu z piłką. Myślę, że w drugiej połowie zrobiło to różnicę.

– To jest żenujące. Wygrywamy i przegrywamy razem. Dzisiaj przegrywamy razem. Nie możesz prowadzić 2-0 i przegrać 2-3. Nie możesz. Nie wiem, co to było.

– Wiele rzeczy zawiodło. Nasza gra nie była wystarczająco dobra. Nie chcę mówić, co dokładnie stało się w tych sytuacjach krytycznych, gdyż nie jestem tego do końca pewien. Musimy wziąć odpowiedzialność za krytykę, która na pewno nas dotknie. A potem musimy iść dalej – komentuje.

