Według informacji przekazanych przez Szymona Janczyka z "Weszło" Oliwier Zych może jednak wrócić do Puszczy Niepołomice w ramach wypożyczenia z Aston Villi. Anglicy mieli zmienić zdanie ze względu na uporządkowanie sytuacji w drużynie.

IMAGO / Konrad Swierad Na zdjęciu: Oliwier Zych

Oliwier Zych był podstawowym bramkarzem Puszczy

W zimie jednak wrócił z wypożyczenia do Aston Vilii

Teraz sytuacja może ulec zmianie, a piłkarz wrócić do Polski

Jednak powrót do Niepołomic?

Puszcza Niepołomice w tym sezonie PKO Ekstraklasy jest chyba – co może zaskakiwać – najsolidniejszym beniaminkiem. Kopciuszek bez własnego stadionu radzi sobie dzielnie i potrafi napsuć krwi nawet najlepszym. Jednym z bardzo ważnych elementów układanki zespołu Tomasza Tułacza jest bramkarz. To właśnie tam gra najczęściej młodzieżowiec. Najpierw był to Kewin Komar a potem Oliwier Zych, który zbierał bardzo dobre recenzje.

Jednak wraz z końcem rundy wypożyczenie 19-latka zostało skrócone i bramkarz wrócił do macierzystego klubu, czyli Aston Villi. Klub chciał Polaka u siebie ze względu na problemy na tej pozycji, ale sytuacja została uporządkowana. Teraz okazuje się, że może dojść do zmiany decyzji. Według informacji przekazanych przez Szymona Janczyka z “Weszło” Zych znów może trafić do Puszczy. Sprawa nie jest jeszcze dopięta, ale klub spodziewa się, że piłkarz rozpocznie przygotowania z zespołem.

