Bartosz Kapustka z czerwoną kartką w meczu Legia Warszawa – Radomiak

Legia Warszawa i Radomiak to drużyny, które miały o co grać w niedzielne popołudnie. Wojskowi po potknięciach Górnika Zabrze, Lecha Poznań czy Rakowa Częstochowa mogli w przypadku zwycięstwa włączyć się do gry o miejsce premiowane grą w europejskich pucharach. Radomianie natomiast na arenie przy przy ulicy Łazienkowskiej mieli zamiar wykonać krok w kierunku utrzymania. To zwiastowało emocjonujące spotkanie.

Obie ekipy przystąpiły do rywalizacji bardzo zmotywowane. Tymczasem już w piątej minucie gry agresywnym wejściem w nogi jednego z rywali wyróżnił się Bartosz Kapustka. Sytuacja nie była jednoznaczna dla arbitra Jarosława Przybyła, więc była weryfikowana przez system VAR. Po niej sędzia podjął decyzję o ukaraniu czerwoną kartką zawodnika stołecznej drużyny.

Fatalnie zaczął się dla Legii mecz z Radomiakiem! 🤯 Bartosz Kapustka otrzymał czerwoną kartkę i osłabił zespół! 🟥❌ Słuszna czerwień? 🧐



📺 Mecz trwa w CANAL+ PREMIUM, CANAL+ SPORT3 i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/r9kaRZn1Sc — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 5, 2024

Rażący faul pomocnika Wojskowych

Całą sytuację szybko na platformie X skomentował sędzia piłkarski Łukasz Rogowski. W krótkim wpisie przekazał, że w tego typu sytuacjach nie jest oceniany zamiar, a skutek. Kapustka co prawda trafił w piłkę w sytuacji, ale jednocześnie sprawił, że przeciwnik został poszkodowany i mógł doznać w wyniku całego zdarzenia poważnej kontuzji.

Kapustka zagrał piłkę, a następnie sprawił, że przeciwnik mógł doznać poważnej kontuzji. Sędziowie uznali to za poważny, rażący faul i jest to konsekwentne działanie, jak w meczach Wisła-Motor czy Widzew-Raków, gdzie oceniamy skutek, a nie zamiar. #LEGRAD @PrawdaFutbolu pic.twitter.com/pzt6x8Iy5W — Łukasz Rogowski (@zawodsedzia) May 5, 2024

Tymczasem zajmujący się na znanym portalu społecznościowym statystykami Cezary Kawecki przekazał, że kara w postaci czerwonej kartki dla pomocnika Legii była jedną z najszybszych tego typu w tym sezonie. Wcześniej od Kapustki czerwoną kartkę zobaczył tylko Leanardo Rocha (2. minuta) w trakcie potyczki Radomiak – Cracovia (0:6). W niechlubnej czwórce są też Marek Hanosuek za czerwoną kartkę (15. minuta) ze spotkania Widzew – Raków (0:1) i Adrien Dieguez (16. minuta) z meczu Jagiellonia – Cracovia (1:3).

📊 Najszybsze czerwone kartki w tym sezonie @_Ekstraklasa_:



🟥 2. minuta: Leonardo Rocha (Radomiak 0:6 Cracovia)

🟥 6. minuta: Bartosz Kapustka (Legia 0:0* Radomiak) 🆕

🟥 15. minuta: Marek Hanousek (Widzew 0:1 Raków)

🟥 16. minuta: Adrián Diéguez (Jaga 1:3 Cracovia)#LEGRAD pic.twitter.com/2cISaDKu1i — Cezary Kawecki | Statystyki piłkarskie 📊 (@CezaryKawecki) May 5, 2024

