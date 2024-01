IMAGO / NATANAEL BREWCZYNSKI / 400mm.pl/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Dawid Szwarga zdradził, że Ivi Lopez wróci do treningów 27 stycznia

Szkoleniowiec mówi też o celach na drugą część sezonu

“Wszyscy mówią, że wiosna będzie łatwiejsza”

Będzie łatwiej?

Raków Częstochowa w rundzie jesiennej musiał mierzyć się z grą na trzech frontach. I o ile jeśli chodzi o Puchar Polski i Ekstraklasę można uznać, że udało się to względnie dobrze, tak w Lidze Europy było już jednak gorzej. Mistrzowie Polski oczywiście trafili do trudnej grupy, ale mogli się pokusić o grę na wiosnę w LKE. To się nie udało i teraz ekipa Dawida Szwargi może skupić się na ligowych rozgrywkach. Co ich czeka mówi teraz sam szkoleniowiec.

– Biorąc pod uwagę liczbę urazów i okoliczności, myślę że udało nam się dobrze połączyć grę w Ekstraklasie z Ligą Europą. Wszyscy mówią, że wiosną będzie łatwiej. Zobaczymy jak się stanie, piłka pisze swoje scenariusze. Jesteśmy mistrzami Polski i będziemy robić wszystko, żeby obronić tytuł i walczyć o Puchar Polski – mówi trener podczas konferencji prasowej.

– Cały czas monitorujemy jego sytuację, ale po takim urazie bardzo ważne jest, by podejmować decyzje na bieżąco. 27 stycznia Ivi pojawi się na obozie w Turcji i rozpocznie przygotowania do sezonu. Wierzę, że jeszcze w tym sezonie skorzystamy z jego usług – dodał.

Czy Raków zostanie mistrzem Polski? Tak 75% Nie 17% Nie wiem 8% 12 + Głosy Oddaj swój głos: Tak

Nie

Nie wiem

