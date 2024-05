Korona – Piast: Adrian Dalmau z golem na 1:1 [WIDEO]

fot. PressFocus Na zdjęciu: Adrian Dalmau

Adrian Dalmu pewnie wykorzystał jedenastkę

Korona Kielce w kolejnym sezonie w PKO Ekstraklasie skupia się na finiszu rozgrywek na walce o ligowy byt. Ekipa Kamila Kuzery miała nadzieję, że krok w kierunku utrzymania zrobi w starciu z Piastem Gliwice. Drużyna Aleksandara Vukovicia wysoko jednak zawiesiła poprzeczkę ekipie z Kielc, stawiając na pragmatyzm.

Po pierwszej odsłonie więcej powodów do zadowolenia mieli gliwiczanie. Było to następstwem gola Michaela Ameyawa. Były zawodnik Widzewa Łódź wykorzystał podanie Miłosza Szczepańskiego. Na gola wyrównującego fani Złocisto-krwistych musieli z kolei czekać do 63 minuty. Wówczas bramkę na 1:1 zdobył Adrian Dalmau, wykorzystując pewnie jedenastkę.

Hiszpański napastnik trafił do Korony latem minionego roku. Dalmau związał się z ekipą z Kielce kontraktem do końca czerwca 2025 roku. W tym sezonie o ligowe punkty miał okazję grać w 26 spotkaniach. Zdobył w nich pięć bramek. Ta niedzielna tak naprawdę niewiele dała, bo remis sprawiał, że ekipa z Kielc nadal znajduje się pod kreską.

Kielczanie w ostatnich trzech meczach ligowych zmierzą się z Jagiellonią Białystok, Ruchem Chorzów i Lechem Poznań. Rywalizacja w ramach 32. kolejki odbędzie się w sobotę 11 maja o godzinie 17:30. Ogromne znaczenie w kontekście walki o ligowy byt może mieć z kolei starcie Korony z Niebieskimi zaplanowane na 18 maja.

