Znamy dwóch spadkowiczów z PKO Ekstraklasy! Zdecydował mecz Lechii

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Ante Simundza

Śląsk Wrocław i Stal Mielec żegnają się z PKO Ekstraklasą

Śląsk Wrocław po sezonie pożegna się z PKO Ekstraklasą przynajmniej na jeden sezon. Wrocławianie są pierwszą oficjalnie zdegradowaną w tej kampanii drużyną, bowiem 28 punktów na koncie na dwie kolejki przed końcem rozgrywek to zbyt mało, aby można było myśleć o utrzymaniu w lidze.

Sprawa utrzymania w Ekstraklasie de facto przeważyła się w piątkowy wieczór, gdy Śląsk przegrał w bardzo ważnym meczu z Górnikiem Zabrze. Wówczas sytuacja ekipy z Dolnego Śląska była iście dramatyczna, ale pozostawał jeszcze cień nadziei na utrzymanie, gdyż swoje mecze do rozegrania miała jeszcze Lechia Gdańsk oraz Zagłębie Lubin.

WIDEO: Polskie ligi wzorem dla innych. „Zazdroszczą nam”

Jednak wynik meczu Lechii Gdańsk w meczu z Koroną Kielce zadecydował o tym, że wrocławianie nie mają już szans na pozostanie w lidze. Podobnie jest w przypadku Stali Mielec, która musiał liczyć na to, że w meczu Lechii oraz Zagłębia Lubin padnie inny wynik niż zwycięstwo obu tych ekip. Tak się jednak nie stało i mielczanie po kilku sezonach w najwyższej lidze w kraju również wracają do Betclic 1. ligi. Do tego grona w poniedziałek może dołączyć Puszcza Niepołomice, która musi wygrać mecz ze Stalą Mielec.

