Znakomity mecz Lechii! Jagiellonia zatrzymana

PressFocus Na zdjęciu: Mecz Lechia - Jagiellonia

Lechia pewnie pokonała Jagiellonię

Lechia Gdańsk i Jagiellonia Białystok przystępowały do ligowego starcia po bardzo trudnych rywalizacjach w minionej kolejce. Gdańszczanie mierzyli się w derbach Trójmiasta z Arką, natomiast ekipa z Podlasia podejmowała Legię Warszawa. Oba mecze zakończyły się remisem 2:2 i podziałem punktów.

Początek spotkania był dość ospały i nie wiele się działo. Z czasem to Lechia próbowała przejmować kontrolę, choć trudno w tym wypadku mówić o znacznej przewadze. Pojedynek był wyrównany i nie obfitował w sytuacje podbramkowe. Nieco więcej z gry mieli jednak gospodarze i raczej nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że to oni bardziej zasłużyli na bramkę w pierwszej odsłonie. Doczekali się tego dopiero w 43. minucie, gdy znakomitą akcją indywidualną popisał się Kapić.

Rifet Kapić minął rywali niczym w grze komputerowej! 🎮🤯 Kapitalna akcja zakończona golem dla Lechii Gdańsk! 🔝



📺 Oglądaj: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/jmwYXYZhBP — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 6, 2026

Gol zdobyty tuż przed przerwą znacząco wpłynął na przebieg wydarzeń w drugiej odsłonie. Lechia postanowiła cofnąć się do defensywy i poczekać na reakcję Jagiellonii ograniczając się jedynie do prób do kontrataków. Goście z Podlasia choć uzyskali znaczącą przewagę w posiadaniu piłki to jednak nie potrafili przełożyć tego na dobre okazje bramkowe. Było dużo walki w środku pola.

Kluczowa okazała się 81. minuta, gdy szybką kontrę sfinalizował Aleksandar Cirkovic pokonując bramkarza Jagiellonii w sytuacji sam na sam. W końcówce goście ruszyli do szturmowych ataków, ale to Lechia ustawiła wynik spotkania na 3:0. W ostatniej akcji meczu serbski napastnik ponownie wpisał się na listę strzelców.

Drugi gol podcinką Lechii Gdańsk w starciu z Jagiellonią Białystok! 🤯 Aleksandar Ćirković z doskonałym wykończeniem akcji! 🎯



📺 Oglądaj: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/2Rts7cfv8y — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 6, 2026

Wygrana jest niezwykle istotna z punktu układu tabeli. Lechia Gdańsk odskakuje od strefy spadkowej, z kolei ścisk w czubie może zrobić się jeszcze większy.