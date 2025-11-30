Zagłębie zatrzymało Jagiellonię. Piłkarskie szachy w Lubinie

19:24, 30. listopada 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Goal.pl

Zagłębie Lubin zremisowało bezbramkowo z Jagiellonią Białystok w meczu 17. kolejki PKO Ekstraklasy. Spotkanie nie dostarczyło wielu emocji, choć obie drużyny miały kilka dogodnych okazji strzeleckich.

Mecz Zagłębie - Jagiellonia
PressFocus Na zdjęciu: Mecz Zagłębie - Jagiellonia

Zagłębie zremisowało z Jagiellonią po bezbarwnym meczu

Zagłębie Lubin w poprzedniej kolejce poległo w Szczecinie z tamtejszą Pogonią aż 1:5. W tym czasie Jagiellonia odpoczywała, bowiem mecz z GKS-em Katowice nie odbył się przez złe warunki atmosferyczne i zalegający na murawie śnieg. Ekipa z Podlasia w czwartek ograła natomiast KuPS w Lidze Konferencji.

Niedzielny pojedynek obu drużyn zapowiadał się bardzo ciekawie, bo Miedziowi są groźni na własnym stadionie, co pokazali choćby w rywalizacji z Górnikiem Zabrze. Z kolei Jagiellonia to zespół, który w ostatnich miesiącach jest jednym z najładniej grających polskich zespołów. Niestety na ochoczych zapowiedziach się skończyło. Starcie rozgrywane w Lubinie nie stało na najwyższym poziomie.

Ani w pierwszej, ani w drugiej połowie piłkarze nie zaprezentowali widowiskowej gry. Co prawda zespoły stworzyły kilka ciekawych okazji, ale górą zawsze wychodził golkiper ratując swój zespół przed utratą bramki. Było dużo walki, ale przede wszystkim brakowało emocji i napięcia. Jaga kontrolowała grę przez większą część spotkania, Zagłębie natomiast swoich sił próbowało z kontrataków. Ale bezskutecznie.

Pojedynek ostatecznie zakończył się wynikiem 0:0. Z pewnością żadna z drużyn nie będzie w pełni zadowolona z takiego rozstrzygnięcia, ale jednocześnie taki wynik można uznać za sprawiedliwy.

