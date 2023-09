Zagłębie zgłasza kandydaturę na bramkę sezonu. Miedziowi znów nie zawiedli [WIDEO]

Pressfocus fot. Tomasz Wolta Na zdjęciu: Tomasz Makowski

Pierwsza połowa meczu w Lubinie mocno rozcaarowała

Po zmianie stron w 57. minucie Zagłębie za sprawą gola Tomasza Makowskiego objęło prowadzenie

Warty nie było stać na strzelenie gola i przegrała już trzecie spotkanie w tym sezonie

Petarda Makowskiego zapewniła Zagłębiu trzy punkty

Mocno senna była 1. połowa spotkania Zagłębia Lubin z Wartą Poznań. Oba zespoły usposobione były mocno defensywnie, przez co nie obejrzeliśmy nawet jednego celnego strzału. Na pierwsze trafienie przyszło nam poczekać dopiero do drugiej połowy. Wówczas atomowym uderzeniem z ponad 25 metrów popisał się Tomasz Makowski.

WOOOOW!😱 Fenomenalne uderzenie Tomasza Makowskiego!🚀 Zagłębie prowadzi z Wartą Poznań 1:0!



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/SlA1hYNKeS — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 24, 2023

Pod koniec spotkania do głosu zaczęli dochodzić goście, jednak brakowało im determinacji, by choć raz trafić do siatki bramki strzeżonej przez Sokratisa Dioudisa. Ostatecznie to Zagłębie sięgnęło po trzy punkty, dzięki czemu wskoczyli na podium Ekstraklasy.

Zagłębie Lubin – Warta Poznań 1:0 (0:0)

1-0 Makowski 57′