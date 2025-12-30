Zagłębie Lubin pożegnało pomocnika. Kontrakt rozwiązany

Zagłębie Lubin poinformowało o rozstaniu się z Markiem Mrozem. 26-latek rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron po dwóch i pół roku spędzonych w Miedziowych.

PressFocus Na zdjęciu: Leszek Ojrzyński

Marek Mróz opuścił Zagłębie Lubin

Zagłębie Lubin zostało uporządkowane pod wodzą Leszka Ojrzyńskiego. Miedziowi po rundzie jesiennej zajmują wysokie 5. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy i do pozycji dającej grę w eliminacjach Ligi Mistrzów tracą zaledwie dwa punkty. Zespół z Dolnego Śląska dobrze przepracował pierwszą część sezonu, a zimą doszło już do pierwszych istotnych zmian kadrowych.

W grudniu Raków Częstochowa skrócił wypożyczenie Leonardo Rochy, który jesienią zdobył siedem bramek dla Miedziowych. Teraz z lubińskim klubem pożegnał się kolejny zawodnik. Marek Mróz rozwiązał kontrakt z Zagłębiem za porozumieniem stron. 26-letni pomocnik spędził w klubie dwa i pół roku.

W dwóch poprzednich sezonach Mróz pełnił ważną rolę w środku pola. Jednak w obecnych rozgrywkach jego znaczenie wyraźnie zmalało. W trwającym sezonie wystąpił jedynie w dwóch spotkaniach ligowych – przeciwko Widzewowi Łódź oraz Koronie Kielce, spędzając na boisku łącznie 41 minut.

Mróz trafił do Lubina w lipcu 2023 roku z Resovii Rzeszów. W trakcie kariery reprezentował również barwy m.in. Lecha Poznań oraz GKS-u Jastrzębie. Łącznie rozegrał 61 spotkań w koszulce Miedziowych, zdobywając trzy bramki w Ekstraklasie. Jak informował Kamil Bętkowski, Polonia Warszawa wykazuje zainteresowanie pomocnikiem. Czarne Koszule zamierzają w przyszłym roku włączyć się do walki o awans do Ekstraklasy.

Po przerwie zimowej Zagłębie rozpocznie ligowe zmagania meczem z GKS-em Katowice w ramach 19. kolejki Ekstraklasy. Spotkanie zaplanowano na 30 stycznia.