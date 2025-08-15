Szalony mecz Zagłębia z Lechią! Osiem goli w Lubinie [WIDEO]

Zagłębie Lubin pokonało Lechię Gdańsk w 5. kolejce PKO BP Ekstraklasy (6:2). Miedziowi stracili dwubramkowe prowadzenie, lecz szybko odzyskali kontrolę nad meczem. Dla gospodarzy było to pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie.

Zagłębie Lubin wygrywa z Lechią Gdańsk! Osiem goli na start 5. kolejki

Zagłębie Lubin na start 5. kolejki PKO BP Ekstraklasy podejmowało przed własną publicznością ostatnią w tabeli Lechię Gdańsk. Przed rozpoczęciem spotkania trudno było wytypować faworyta, ale już pierwszy kwadrans wskazał, kto lepiej przygotował się do starcia. Goście, choć odrobili stratę dwóch goli, nie byli w stanie utrzymać remisu, przegrywając z Miedziowymi (2:6).

Worek z bramkami rozwiązał się w 10. minucie, gdy wynik otworzył Bartłomiej Kłudka, zdobywając bramkę zza pola karnego.

Dosłownie pięć minut później Zagłębie prowadziło już różnicą dwóch goli. Tym razem na listę strzelców wpisał się Adam Radwański. 27-latek znalazł się w dobrym miejscu, ponieważ futbolówka po interwencji bramkarza wpadła prosto pod jego nogi.

Ozdobą spotkania była bramka na 1:2, którą zdobył Matus Vojtko. Obrońca Lechii otrzymał podanie od Rifeta Kapicia i strzałem z pierwszej piłki oddał mocny strzał zza pola karnego. Futbolówka po odbiciu od słupka zatrzepotała w siatce.

Po wznowieniu drugiej części gry Lechia dążyła do wyrównania, co udało im się w 57. minucie. Mohamed Awad będąc oko w oko z bramkarzem gospodarzy, uderzył piłkę pod nogami golkipera, doprowadzając do remisu.

Na odpowiedź zespołu Leszka Ojrzyńskiego nie trzeba było długo czekać. Wynik remisowy utrzymał się przez cztery minuty, ponieważ szybko wyprowadził Zagłębie na prowadzenie Roman Yakuba, skutecznie wykorzystując rzut karny. Z kolei w 65. minucie czwartego gola dla gospodarzy zdobył Jakub Sypek, celnie główkując w polu karnym. W końcówce do siatki trafiali jeszcze Kajetan Szmyt i Michał Nalepa.

Zagłębie Lubin 6:2 Lechia Gdańsk (10′ Kłudka, 15′ Radwański, 61′ Yakuba, 65′ Sypek, 84′ Szmyt, 90+2′ Nalepa – 35′ Vojtko, 57′ Awad)