Zagłębie Lubin kontra Lech Poznań. Składy, statystyki i tabela [MECZ TYGODNIA]

Zagłębie Lubin sensacyjnie prowadzi w tabeli PKO BP Ekstraklasy i w 25. kolejce stanie przed ogromną szansą, by zrobić kolejny krok w kierunku mistrzostwa. W niedzielę drużyna Leszka Ojrzyńskiego podejmie na własnym stadionie obrońcę tytułu Lecha Poznań, który chce przerwać serię porażek i wrócić na zwycięską ścieżkę.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lider z Lubina walczy o utrzymanie pozycji

Zagłębie Lubin jest jedną z największych niespodzianek obecnego sezonu Ekstraklasy. Po 24 kolejkach drużyna Leszka Ojrzyńskiego zajmuje pierwsze miejsce w tabeli i coraz poważniej mówi się o jej walce o mistrzostwo Polski.

Świetna forma „Miedziowych” to efekt bardzo solidnej gry w ostatnich tygodniach. W pięciu poprzednich spotkaniach ligowych Zagłębie odniosło cztery zwycięstwa i zanotowało jeden remis. Równie imponująca jest defensywa, która w czterech ostatnich meczach straciła zaledwie jednego gola.

Zagłębie bardzo dobrze zaczyna również spotkania. Aż dziesięć bramek zdobytych w pierwszym kwadransie to najlepszy wynik w całej lidze. Drużyna potrafi jednak odrabiać straty – w dwóch ostatnich meczach zwyciężała mimo tego, że to rywale jako pierwsi trafiali do siatki.

Lech Poznań szuka przełamania

Lech Poznań przyjedzie do Lubina w zdecydowanie trudniejszych nastrojach. Zespół Nielsa Frederiksena przegrał trzy ostatnie spotkania w różnych rozgrywkach, a szczególnie bolesna była porażka 1:3 z Szachtarem Donieck w Lidze Konferencji.

Mimo tego Kolejorz pozostaje jedną z najlepszych drużyn wyjazdowych w Ekstraklasie. Poznaniacy potrafią bardzo dobrze zaczynać mecze w delegacji i w pierwszych połowach spotkań wyjazdowych mają imponujący bilans bramkowy 10:4.

Dodatkowo Lech tylko raz przegrywał do przerwy w meczu wyjazdowym w tym sezonie ligowym. To pokazuje, że nawet w słabszym okresie drużyna Frederiksena potrafi utrzymywać wysoki poziom gry poza własnym stadionem.

Przewidywane składy na mecz Zagłębie Lubin – Lech Poznań

Zagłębie Lubin:

Burić – Michalski, Nalepa, Jakuba – Grzybek, Dąbrowski, Kolan, Ćorluka – Reguła, Szabo, Diaz – Ishak.

Lech Poznań:

Mrozek – Gumny, Mońka, Milić, Gurgul – Thordarson, Kozubal – Bengtsson, Palma, Gholizadeh – Ishak.

Kluczowe statystyki i sytuacja w tabeli

Po 24 kolejkach Zagłębie Lubin zajmuje pierwsze miejsce w tabeli z dorobkiem 41 punktów. Drużyna ma bilans 11 zwycięstw, 8 remisów i 5 porażek, a jej bilans bramkowy wynosi 40:28.

Lech Poznań plasuje się natomiast na trzeciej pozycji z 38 punktami. Kolejorz wygrał 10 spotkań, 8 zremisował i 6 przegrał, zdobywając 41 bramek i tracąc 36.

Warto zwrócić uwagę na kilka interesujących statystyk przed niedzielnym spotkaniem, które przygotował portal Flashscore:

Zagłębie zdobyło aż 10 bramek w pierwszych 15 minutach meczów – to najlepszy wynik w Ekstraklasie.

Tylko Wisła Płock zachowała więcej czystych kont u siebie niż Zagłębie (6 wobec 5).

Lech ma najlepszy bilans pierwszych połów w meczach wyjazdowych – 10 goli strzelonych i tylko 4 stracone.

Kolejorz tylko raz przegrywał do przerwy w spotkaniu ligowym na stadionie rywala.

Początek meczu w niedzielę (15 marca) o godzinie 14:45.