Z Motoru Lubin do Odry Opole. Transfer defensywnego gracza

Odra Opole wzmacnia się w walce o baraże do PKO Ekstraklasy. Nowym piłkarzem ekipy Jarosława Skrobacza ma zostać Krystian Palacz, lewy obrońca Motoru Lublin, o czym poinformował Szymon Janczyk z "Weszło".

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Stolarski

Krystian Palacz zostanie nowym graczem Motoru Lublin

Motor Lublin w tym sezonie radzi sobie całkiem dobrze, choć przecież jest jedną z tych ekip, która na transfery wydaje najmniej w całej PKO Ekstraklasie i w ogóle przeprowadza ich stosunkowo mało. Niemniej pomimo tego udaje się piłkarzom Mateusza Stolarskiego rywalizować z najlepszymi, choć ostatnio zespół Jagiellonii Białystok okazał się od nich zdecydowanie lepszy.

Z pewnością jednak ekipa z Lublina powalczy w tym sezonie o miejsce w górnej połowie tabeli. Nie będzie mógł w tym jednak pomóc Krystian Palacz, który udać ma się do nowego zespołu z Betclic 1. ligi. Według informacji przekazanych przez Szymona Janczyk z „Weszło”, lewy obrońca Motoru zostanie nowym graczem Odry Opole. Tylko formalności zostały do przeprowadzenia tego ruchu. Ekipa Jarosława Skrobacza chce w tej kampanii zawalczyć nawet o miejsce w strefie barażowej.

Krystian Palacz w tym sezonie na koncie ma siedem występów i jedną asystę. Na boisku uzbierał jednak raptem 432 minuty. W sumie dla Motoru Lublin ten 22-letni defensor wystąpił 49 razy. Wcześniej wielokrotnie reprezentował barwy rezerw Kolejorza, którego jest wychowankiem. Na boiskach Betclic 1. ligi ma 33 występy. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 250 tysięcy euro.

Zobacz także: Ishak i Lech z przełamaniem. Jeden gol rozstrzygnął hit [WIDEO]