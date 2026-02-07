Górnik z pierwszą porażką w nowym roku. Lech z premierowym zwycięstwem
Obie drużyny przystępowały do tego pojedynku w odmiennych nastrojach. Górnik Zabrze wygrał swój pierwszy i jedyny mecz w drugiej części sezonu – podopieczni Michala Gasparika pokonali 2:1 Piasta Gliwice. Natomiast Lech Poznań przegrał oba starcia. Kolejorz został pokonany przez Lechię Gdańsk (1:3) i Piasta (0:1).
Mimo przewagi własnego boiska to nie gospodarze otworzyli wynik tej potyczki. W 10. minucie Leo Bengtsson w efektowny sposób przedłużył dośrodkowanie Patrika Walemarka, a Mikael Ishak wygrał pojedynek z Michalem Sackiem i strzałem głową pokonał Marcela Łubika.
Gol Szweda był jedynym trafieniem, jakie w sobotni wieczór obejrzeli kibice zgromadzeni przy Roosevelta. Lech wywiózł z Zabrza niezwykle ważne trzy punkty i po 20 spotkaniach ma na koncie 29 oczek. Kolejorz plasuje się na 7. lokacie. Natomiast Górnik z dorobkiem 33 pkt zajmuje 3. miejsce.
Górnik Zabrze – Lech Poznań 0:1 (0:1)
Ishak 10′