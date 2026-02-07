Górnik Zabrze - Lech Poznań to hitowe spotkanie 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W meczu zamykającym sobotnią odsłonę zmagań lepsi okazali się goście.

PressFocus Na zdjęciu: Górnik Zabrze - Lech Poznań

Górnik z pierwszą porażką w nowym roku. Lech z premierowym zwycięstwem

Obie drużyny przystępowały do tego pojedynku w odmiennych nastrojach. Górnik Zabrze wygrał swój pierwszy i jedyny mecz w drugiej części sezonu – podopieczni Michala Gasparika pokonali 2:1 Piasta Gliwice. Natomiast Lech Poznań przegrał oba starcia. Kolejorz został pokonany przez Lechię Gdańsk (1:3) i Piasta (0:1).

Mimo przewagi własnego boiska to nie gospodarze otworzyli wynik tej potyczki. W 10. minucie Leo Bengtsson w efektowny sposób przedłużył dośrodkowanie Patrika Walemarka, a Mikael Ishak wygrał pojedynek z Michalem Sackiem i strzałem głową pokonał Marcela Łubika.

Gol Szweda był jedynym trafieniem, jakie w sobotni wieczór obejrzeli kibice zgromadzeni przy Roosevelta. Lech wywiózł z Zabrza niezwykle ważne trzy punkty i po 20 spotkaniach ma na koncie 29 oczek. Kolejorz plasuje się na 7. lokacie. Natomiast Górnik z dorobkiem 33 pkt zajmuje 3. miejsce.

Górnik Zabrze – Lech Poznań 0:1 (0:1)

Ishak 10′