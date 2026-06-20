Wieczysta Kraków wkrótce podpisze kontrakt z obrońcą. Do beniaminka PKO Ekstraklasy trafi Duje Dujmović ze Zrnijskiego Mostar - informuje Tomasz Włodarczyk z redakcji "Meczyki". Zawodnik niegdyś był łączony z Legią Warszawa i Rakowem Częstochowa.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej Kraków

Duje Dujmović został zawodnikiem Wieczystej Kraków

Wieczysta Kraków buduje skład na kolejny sezon. Beniaminek PKO Ekstraklasy lada moment będzie miał nowego defensora. Tomasz Włodarczyk z redakcji „Meczyki” zdradza, że testy medyczne przed oficjalnym transferem przechodzi właśnie Duje Dujmović. Chorwacki defensor od półtora roku jest związany ze Zrinjskim Mostar.

Lada moment zatem Wieczysta Kraków będzie mogła ogłosić przyjście Duje Dujmovicia. Czekamy zatem na oficjalny komunikat w tej sprawie. Warto zaznaczyć, że Chorwat nie jest anonimową postacią dla polskich klubów. Niegdyś zawodnik mógł wylądować w PKO Ekstraklasie, ponieważ znajdował się w kręgu zainteresowań Legii Warszawa, Rakowa Częstochowa czy też Korony Kielce.

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Kontrakt Duje Dujmovicia ze Zrnijskim Mostar obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Wieczysta Kraków zatem będzie musiała zapłacić kwotę odstępnego za jego transfer. Nie wiemy, ile polski klub wyłoży na stół, aby pozyskać Chorwata. Na papierze ten ruch zapowiada się niezwykle ciekawie i czekamy już na debiut defensora na boiskach PKO Ekstraklasy.

Po kilku godzinach Wieczysta Kraków oficjalnie pochwaliła się pozyskaniem Duje Dujmovicia. Strony podpisały już ze sobą kontrakt.

Duje Dujmović w poprzednim sezonie rozegrał 40 spotkań w koszulce Zrnijskiego Mostar. Chorwat zdołał nawet dwukrotnie wpisać się na listę strzelców.