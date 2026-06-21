Olise potwierdza. Bayern otrzymał informacje nt. transferu do Realu

Michael Olise, a właściwie jego otoczenie, potwierdziło władzom Bayernu Monachium, że Francuz nie rozmawia z Realem Madryt na temat transferu. Informacje w tej sprawie przekazał Florian Plettenberg ze "Sky Sports".

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Olise najpewniej zostanie w Bayernie

Michael Olise to chyba najbardziej rozchwytywany zawodnik obecnie na europejskim rynku transferowym. O skrzydłowego Bayernu Monachium walczą, przynajmniej medialnie, największe kluby na Starym Kontynencie. Wśród nich ma być PSG oraz Real Madryt. Królewscy jednak dystansują się od tego ruchu, gdyż ostatnio wydali komunikat, w którym poinformowali, że nie odbyły się żadne rozmowy na ten temat.

Podobnie wieści płyną ze środowiska Michaela Olise. Według informacji przekazanych przez Floriana Plettenberga ze „Sky Sports”, obóz Francuza potwierdził Bayernowi Monachium, że Olise nie rozmawia z Realem Madryt oraz także to, że jest otwarty na negocjacje ws. nowego kontraktu w Die Roten. To prawdopodobnie definitywnie zmyka temat transferu gwiazdora do zespołu Los Blancos.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Michael Olise w zakończonym sezonie wystąpił w sumie w 52 meczach, w których zdobył 22 gole oraz zanotował aż 31 asyst. To wręcz kosmiczne liczby, szczególnie jeśli chodzi o liczbę ostatnich podań. Serwis „Transfermarkt” wycenia 24-letnitego reprezentanta Francji na 150 milionów euro. Na jego koncie jest 18 występów w narodowej reprezentacji oraz siedem trafień. Jedną z asyst zanotował z kolei podczas mundialowego meczu z Senegalem.

Zobacz także: Real wszystko oficjalnie wyjaśnił. Niespodziewany ruch giganta La Liga