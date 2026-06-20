Wieczysta znów sięga po zagraniczny talent. Ruch, który mówi wiele

Wieczysta Kraków potwierdziła transfer Duje Dujmovicia ze Zrinjskiego Mostar. 22-letni chorwacki stoper podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia i wzmocni defensywę.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Duje Dujmanović oficjalnie w Wieczystej

Wieczysta Kraków oficjalnie ogłosiła pozyskanie nowego zawodnika. Do drużyny dołącza Duje Dujmović, 22-letni chorwacki obrońca, który przenosi się do Polski ze Zrinjskiego Mostar na zasadzie transferu definitywnego.

Nowy stoper związał się z krakowskim klubem dwuletnią umową, zawierającą opcję przedłużenia współpracy o kolejny sezon. Wieczysta widzi w nim inwestycję w przyszłość oraz wzmocnienie rywalizacji w linii defensywnej.

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Dujmović nominalnie występuje na pozycji środkowego obrońcy. W dotychczasowej karierze reprezentował barwy NK Solin, HNK Rijeka, HNK Sibenik oraz Zrinjskiego Mostar, zdobywając doświadczenie zarówno na poziomie ligowym, jak i w europejskich pucharach.

Chorwackie wzmocnienie defensywy.



Duje Dujmović został nowym zawodnikiem Wieczystej. 22-letni obrońca trafia do naszego Klubu ze Zrinjskiego Mostar na zasadzie transferu definitywnego.



Witamy! 🟡⚫



🔗 https://t.co/yXuJ6h3cYZ pic.twitter.com/yLucHW9tUr — Wieczysta Kraków (@Wieczysta) June 20, 2026

Do bośniackiego klubu trafił w styczniu 2025 roku z HNK Rijeka, a jego rozwój w ostatnich sezonach sprawił, że zwrócił uwagę skautów Wieczystej. Klub liczy, że zawodnik szybko odnajdzie się w nowych warunkach i podniesie jakość gry w defensywie.

W nowym zespole Dujmović będzie występował z numerem 55. To kolejny element budowy kadry, w której Wieczysta konsekwentnie sięga po zawodników z międzynarodowym doświadczeniem, chcąc wzmocnić rywalizację o miejsce w składzie. Transfer 22-letniego Chorwata wpisuje się w szerszą strategię klubu, który stawia na łączenie młodości z ogranym już na wyższym poziomie potencjałem, licząc na szybkie efekty sportowe.