Wieczysta znów sięga po zagraniczny talent. Ruch, który mówi wiele

20:14, 20. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Wieczysta Kraków

Wieczysta Kraków potwierdziła transfer Duje Dujmovicia ze Zrinjskiego Mostar. 22-letni chorwacki stoper podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia i wzmocni defensywę.

Kazimierz Moskal
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Duje Dujmanović oficjalnie w Wieczystej

Wieczysta Kraków oficjalnie ogłosiła pozyskanie nowego zawodnika. Do drużyny dołącza Duje Dujmović, 22-letni chorwacki obrońca, który przenosi się do Polski ze Zrinjskiego Mostar na zasadzie transferu definitywnego.

Nowy stoper związał się z krakowskim klubem dwuletnią umową, zawierającą opcję przedłużenia współpracy o kolejny sezon. Wieczysta widzi w nim inwestycję w przyszłość oraz wzmocnienie rywalizacji w linii defensywnej.

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Dujmović nominalnie występuje na pozycji środkowego obrońcy. W dotychczasowej karierze reprezentował barwy NK Solin, HNK Rijeka, HNK Sibenik oraz Zrinjskiego Mostar, zdobywając doświadczenie zarówno na poziomie ligowym, jak i w europejskich pucharach.

Do bośniackiego klubu trafił w styczniu 2025 roku z HNK Rijeka, a jego rozwój w ostatnich sezonach sprawił, że zwrócił uwagę skautów Wieczystej. Klub liczy, że zawodnik szybko odnajdzie się w nowych warunkach i podniesie jakość gry w defensywie.

W nowym zespole Dujmović będzie występował z numerem 55. To kolejny element budowy kadry, w której Wieczysta konsekwentnie sięga po zawodników z międzynarodowym doświadczeniem, chcąc wzmocnić rywalizację o miejsce w składzie. Transfer 22-letniego Chorwata wpisuje się w szerszą strategię klubu, który stawia na łączenie młodości z ogranym już na wyższym poziomie potencjałem, licząc na szybkie efekty sportowe.

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