Zagłębie Lubin sfinalizowało kolejny transfer. Pomocnik zostaje w Ekstraklasie

15:28, 20. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Zagłębie Lubin

Zagłębie Lubin wzmacnia skład przed kolejnym sezonem. Nowym zawodnikiem Miedziowych został Sebastian Kerk, który dołączył z Arki Gdynia.

Leszek Ojrzyński
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Leszek Ojrzyński

Sebastian Kerk nowym zawodnikiem Zagłębia Lubin

Zagłębie Lubin pracuje nad kadrą przed startem nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Minione rozgrywki Miedziowi zakończyli na solidnym 7. miejscu w tabeli. Z drużyną pożegnali się między innymi Tomasz Makowski, Adam Radwański oraz Rafał Gikiewicz. Jednocześnie Lubinianie aktywnie działają na rynku transferowym.

Do zespołu dołączyli już Zlatan Alomerović z AEK-u Larnaka, Szymon Łyczko ze Stali Rzeszów oraz Paweł Kosmalski z rezerw Śląska Wrocław. Miedziowi sfinalizowali właśnie czwarty transfer tego lata. Nowym zawodnikiem klubu został Sebastian Kerk, który podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2027/2028.

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32-letni ofensywny pomocnik trafia do Lubina po udanym sezonie w barwach Arki Gdynia. W poprzednich rozgrywkach Niemiec był ważnym ogniwem zespołu z Trójmiasta. We wszystkich rozgrywkach rozegrał 35 spotkań, w których zdobył cztery bramki i zanotował siedem asyst.

Kerk jest dobrze znany kibicom Ekstraklasy. Jego pierwszym klubem w Polsce był Widzew Łódź. To zawodnik z dużym doświadczeniem zdobytym na niemieckich boiskach. W swojej karierze występował między innymi w 1. Bundeslidze, reprezentując barwy Freiburga oraz 1. FC Nurnberg. Na swoim koncie ma również ponad 150 spotkań rozegranych na poziomie 2. Bundesligi.

Zespół Zagłębia rozpoczął już przygotowania do sezonu 2026/2027. W inauguracyjnej kolejce Ekstraklasy Miedziowi zmierzą się przed własną publicznością z Piastem Gliwice.

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