Zdobyliśmy doświadczenie w zeszłym sezonie. Łączenie gry na trzech albo dwóch frontach to jest coś, co nam się bardzo dobrze udało, a to naprawdę nie jest łatwe. W tym widzi naszą przewagę. Do tego dochodzi stabilizacja kadrowa - mówi Piotr Rutkowski w rozmowie z Canal+ Sport.

IMAGO / PATRYK PINDRAL/400mm.pl/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Piotr Rutkowski, Lech Poznań

Piotr Rutkowski skomentował ostatnie poczynania Lecha Poznań

Właściciel klubu odniósł się do walki o mistrzostwo Polski

Prezes Kolejorza stwierdził, że nie widzi sufitu swojego klubu

“Potencjał jest ogromny”

Lech Poznań przystępuje do nowego sezonu z bardzo dużymi celami. Klub chciałby znów zaistnieć na arenie europejskiej i nawiązać do ubiegłorocznych wyników w Lidze Konferencji Europy. Z kolei w Ekstraklasie włączyć się do walki o mistrzostwo Polski. Nie można zapominać też o Pucharze Polski i chęci podniesienia trofeum. Inauguracja sezonu się powiodła, Kolejorz wygrał 2:1 z Piastem Gliwice, ale droga do realizacji celów jeszcze bardzo daleka. Głos na starcie sezonu zabrał Piotr Rutkowski, prezes i właściciel klubu.

– Stać nas na to, żeby sprowadzać droższych piłkarzy z większych lig. Rośniemy dalej. Trzy-cztery ostatnie lata były naprawdę dobre. Krzywa pod kątem rozwoju idzie w górę. Mam nadzieję, że będzie stabilizacja wynikowa. Potencjał Lecha jest ogromny, dlatego nie widzimy naszego “sufitu” – powiedział podczas rozmowy z magazynem “Liga+ Extra”.

– Doświadczenie. Zdobyliśmy je w zeszłym sezonie. Łączenie gry na trzech albo dwóch frontach to jest coś, co nam się bardzo dobrze udało, a to naprawdę nie jest łatwe. W tym widzi naszą przewagę. Do tego dochodzi stabilizacja kadrowa – dodał Rutkowski odpowiadając na pytanie o wyższość Lecha nad innymi konkurentami w lidze.

