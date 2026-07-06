Korona Kielce poluje na obrońcę. Piłkarz już na testach

Korona Kielce poinformowała o zawodniku testowanym podczas letniego okresu przygotowawczego. W trakcie obozu w Busku-Zdroju z drużyną trenuje David Maras z FK Zeta Golubovci.

PressFocus Na zdjęciu: Jacek Zieliński

David Maras testowany przez Koronę

Korona Kielce jest jedną z najbardziej aktywnych drużyn w letnim oknie transferowym PKO BP Ekstraklasy. Do zespołu Jacka Zielińskiego dołączyli już Patrik Hellebrand z Górnika Zabrze (transfer za 1,7 mln euro), Kamil Jakubczyk z Arki Gdynia oraz Ariel Mosór z Rakowa Częstochowa. To jednak nie koniec ruchów kadrowych klubu z województwa świętokrzyskiego.

Obecnie Kielczanie przebywają na zgrupowaniu. W niedzielę rozpoczęli 10-dniowe obóz w Busku-Zdroju, gdzie intensywnie pracują nad formą przed startem nowego sezonu. Wiadomo już, że w kadrze zabrakło Marcina Cebuli, z którym klub nie przedłużył kontraktu.

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Klub poinformował, że z drużyną trenuje 18-letni środkowy obrońca z Czarnogóry – David Maras. Młody defensor ma okazję zaprezentować swoje umiejętności sztabowi szkoleniowemu w warunkach treningowych oraz podczas gier wewnętrznych.

Maras występuje na pozycji środkowego obrońcy i obecnie jest związany z drugoligowym FK Zeta Golubovci. Na początku tego roku został także powołany do młodzieżowej reprezentacji Czarnogóry do lat 19, co potwierdza jego rosnący potencjał.

ℹ️ W trakcie obozu w Busku-Zdroju na testach w naszej drużynie przebywa 18-letni środkowy obrońca z Czarnogóry, David Maraš. pic.twitter.com/cxtg2NWCmU — Korona Kielce (@Korona_Kielce) July 6, 2026

Co ciekawe, w kieleckim klubie występuje już jeden czarnogórski zawodnik – Slobodan Rubezić. W najbliższym czasie Kielczanie rozegrają trzy potyczki towarzyskie – z Omonią Nikozja, Stalą Rzeszów oraz Bruk-Bet Termaliką Nieciecza.

Korona przygotowuje się do inauguracji sezonu 2026/2027, w którym pierwszy mecz rozegra przeciwko Jagiellonii Białystok. Spotkanie na stadionie w stolicy Podlasia zaplanowano na 25 lipca o godzinie 14:45.