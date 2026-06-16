Lech Poznań ogłosił wyczekiwany powrót. Wielkie wzmocnienie

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lis wraca do Lecha. Podpisał trzyletni kontrakt

Lech Poznań wykupił tego lata Luisa Palmę za ponad cztery miliony euro, a to dopiero początek wzmocnień przed walką o awans do Ligi Mistrzów. We wtorek ogłoszono drugi, wyczekiwany transfer. Zgodnie z zapowiedziami, do klubu powraca Mateusz Lis, który podpisał trzyletni kontrakt. Ostatnio był związany z tureckim Goztepe.

Nieoficjalnie mówi się, że Kolejorz za sprowadzenie Lisa zapłacił około miliona euro. Ma on za sobą znakomity czas, bowiem w sezonie 2025/2026 był najlepszym bramkarzem tureckiej ekstraklasy, gromadząc szesnaście czystych kont. Tym ruchem Lech wzmacnia rywalizację między słupkami i zabezpiecza się przed ewentualnym odejściem Bartosza Mrozka, łączonego z zagranicznym transferem.

– Powrót do Lecha to dla mnie wyjątkowy moment. Trochę czasu minęło, żeby się tutaj znaleźć. Trochę to jeszcze do mnie nie dociera i będę musiał się z tym oswoić, ale to dla mnie wielka sprawa i dzisiaj serduszko trochę mocniej zabiło. Jestem teraz bardziej dojrzałym człowiekiem i rozwinąłem się nie tylko sportowo, bo mam rodzinę, żonę, syna. Pod tym względem również dorosłem – powiedział Lis, cytowany przez oficjalną stronę mistrza Polski.

Lubimy przekazywać takie informacje 👊🏼 Mateusz Lis związał się z Lechem Poznań kontraktem, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2029 roku.



Mateusz, witaj w domu! 🥰#Lis2029 pic.twitter.com/ETdpMzuZop — Lech Poznań ⭐️ (@LechPoznan) June 16, 2026

Do Poznania Lis wraca po ośmiu latach. Do tej pory nie zadebiutował dla pierwszej drużyny. W 2018 roku opuścił Lecha na rzecz Wisły Kraków, zaś trzy lata później wyprowadził się z Polski.