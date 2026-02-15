Widzew odpowiedział na krytykę. „To była kwestia czasu”

Widzew Łódź w niedzielę przerwał serię bez wygranej, pokonując na wyjeździe Wisła Płock (2:0). Po zakończeniu spotkania kilka zdań na jego temat wypowiedział szkoleniowiec Łodzian.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Igor Jovicević

Igor Jovicević podsumował mecz Wisła Płock – Widzew

Widzew Łódź zakończył w końcu serię spotkań bez wygranej w PKO BP Ekstraklasie, która trwała od końcówki listopada minionego roku. W sobotni wieczór łodzianie dokonali niezwykłej rzeczy. Nie tylko pokonali Wisłę Płock, ale też strzelili tej ekipie więcej niż jednego gola, co w tej kampanii ligowej nikomu wcześniej się nie udało. Po meczu głos zabrał szkoleniowiec zespołu z Łodzi, Igor Jovićević.

– Jestem dumny z drużyny. Dzisiaj rozegraliśmy dobry mecz. To była kwestia czasu, kiedy pokażemy na boisku efekty wcześniejszych przygotowań, bo pracowałem z tym zespołem przez cały tydzień i widziałem, jak szykujemy się do tego spotkania. To nawet trochę lepiej wyglądało na treningach niż w meczu, ale jestem szczęśliwy – mówił Jovićević cytowany przez oficjalną stronę internetową Widzewa.

– Chcę powiedzieć: dziękuję naszym kibicom za wsparcie. Pracujemy dalej i trzeba wierzyć w ten proces. To są dla nas niesamowicie ważne trzy punkty. Dla ducha zespołu i jego walki na boisku. Gdy walczysz razem jako drużyna, to pozwala rozwijać swój talent – zaznaczył Chorwat.

– Wygraliśmy, ale to nie powinno być dla nas nic szczególnego. Pracuję z tym zespołem i widzę, na co go stać. Jestem z nich dumny, ale to dopiero początek – podsumował 52-latek.

Widzew swoje kolejne spotkanie rozegra w najbliższy piątek. Zmierzy się wówczas w roli gospodarza z Cracovia. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:30.