GKS rośnie w siłę? Borja Galan nie krył dumy

20:16, 14. lutego 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

GKS Katowice w 2026 roku wciąż pozostaje zespołem bez porażki. W piątek wieczorem śląska drużyna zremisowała u siebie z Legią Warszawa. Borja Galan uznał wywalczony punkt za cenny.

Borja Galan
Obserwuj nas w
fot. PressFocus Na zdjęciu: Borja Galan

GKS Katowice z niedosytem po szlagierze z Legią

GKS Katowice przystępował do piątkowej batalii z Legią Warszawa, chcąc przerwać serię bez zwycięstwa. Jednocześnie drużyna prowadzona przez trenera Rafała Góraka miała nadzieję, że po dwóch przegranych meczach z Wojskowymi w poprzedniej kampanii zła karta się odwróci. Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem. Rywalizację ocenił natomiast pomocnik katowiczan.

– Zremisowaliśmy z Legią 1:1. To był bardzo trudny i intensywny mecz. Myślę, że obie drużyny miały swoje sytuacje, ale byliśmy trochę bliżej zdobycia bramki na 2:1 niż rywale. Ja sam miałem jedną okazję po strzale głową i jedną po uderzeniu nogą. Nie wiem, czy byłem na spalonym, ale szczególnie ta sytuacja po strzale głową była bardzo dobra – usłyszał Goal.pl od Borjy Galana w mix zonie po zakończeniu starcia na Arenie Katowice.

– Czasem się strzela, czasem nie. Jestem jednak bardzo zadowolony, bo podobnie jak w poprzednich meczach daliśmy z siebie wszystko. Atmosfera była niesamowita. Oczywiście jesteśmy trochę rozczarowani, że nie zdobyliśmy trzech punktów, ale musimy pamiętać, że Legia to bardzo mocny zespół. Remis 1:1 nie jest idealny, ale też nie jest złym wynikiem – zaznaczył Hiszpan.

GieKSa dojrzewa z meczu na mecz

W tym roku GieKSa pokonała kolejno Zagłębie Lubin (2:0) i Widzew Łódź. Ogólnie po zimowej przerwie katowiczanie pozostają bez porażki.

– Po trzech meczach mamy siedem punktów, co jest bardzo dobrym początkiem 2026 roku. Gdyby podczas zgrupowania w Turcji ktoś powiedział mi, że po trzech spotkaniach kolejno z Zagłębiem, z Widzewem i z Legią, będziemy mieć siedem punktów, uznałbym to za znakomity rezultat – przekonywał piłkarz.

– Nie wygraliśmy, ale ten jeden punkt jest dla nas bardzo ważny. Zwłaszcza że nie przegraliśmy z Legią. Gdyby wygrali, zdobyliby trzy punkty. Remis u siebie był celem minimum, którego oczekiwaliśmy. Może teraz jesteśmy jeszcze trochę sfrustrowani, ale z czasem uznamy, że ten punkt jest dla nas cenny – dodał Borja Galan.

GKS kolejny mecz rozegra za tydzień. W ramach 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy ekipa z Katowic zmierzy się na wyjeździe z Arką Gdynia.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź