Wisła Kraków obawia się najgorszego. Ważny piłkarz może wypaść na dłużej

Wisła Kraków może przystąpić do nowego sezonu bez Juliusa Ertlthalera. Austriak nie zagrał w ostatnim sparingu ze względu na problemy zdrowotne. TVP Sport donosi o możliwej dłuższej przerwie.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Julius Ertlthaler może stracić początek sezonu. Wisła czeka na wyniki

Wisła Kraków jest w trakcie przygotowań do nowego sezonu. Podopieczni Mariusza Jopa mają za sobą dwa sparingi. Pierwszy z nich zakończył się porażką z Termaliką Bruk-Bet Nieciecza (3:4). W drugim meczu pokonali wysoko Puszczę Niepołomice (4:0).

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Warto dodać, że Mariusz Jop nie miał do dyspozycji kompletu zawodników. Z gry wykluczeni są na ten moment Darijo Grujcić i Julius Ertlthaler. Z doniesień TVP Sport wynika, że w przypadku Austriaka istnieje ryzyko, że straci początek sezonu.

– W meczu z Puszczą nie zagrali Darijo Grujcić i Julius Ertlthaler. Klub oficjalnie nie komentuje przyczyn absencji, ale niewykluczone, że w przypadku tego drugiego sprawa jest poważniejsza. Trzeba poczekać na ostateczną diagnozę, jednak może się okazać, że Austriak straci początek sezonu – czytamy na łamach serwisu TVP Sport.

Jak dotąd Wisła Kraków nie poinformowała o stanie zdrowia Ertlthalera. Klub czeka na wyniki badań, więc dopiero wtedy można spodziewać się jakiegoś komunikatu. Jeśli okaże się, że straci początek sezonu, będzie to duże osłabienie dla Białej Gwiazdy. W poprzednim sezonie 29-letni pomocnik był kluczowym piłkarzem zespołu. Wystąpił łącznie w 32 meczach, w których strzelił 5 goli i zaliczył 11 asyst. Na Reymonta trafił latem tamtego roku na zasadzie wolnego transferu z GKS-u Tychy.