Wisła Kraków dostała zastrzyk jakości. Jop ujawnił, kiedy przyjdą efekty

20:56, 18. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Gazeta Krakowska

Wisła Kraków szykuje się do startu sezonu w PKO BP Ekstraklasie. Mariusz Jop ujawnił, kiedy nowi zawodnicy oraz wracający po urazach piłkarze mogą dać drużynie pełną jakość.

Mariusz jop
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz jop

Wisła ma nowe atuty, ale jest jeden haczyk. Mariusz Jop nie owijał w bawełnę

Wisła Kraków zakończyła sparingowe granie. Jednym z najważniejszych tematów po meczach z Artisem Brno byli nowi zawodnicy oraz ich przygotowanie do rywalizacji o punkty. Trener Białej Gwiazdy odniósł się między innymi do sytuacji Eliego Youana, Jeremy’ego Guillemenota, Angela Rodado oraz Juliusa Ertlthalera.

Największe zainteresowanie wzbudził debiut Eliego Youana, który w swoim pierwszym występie dla „Białej Gwiazdy” zdobył bramkę. Mariusz Jop nie ukrywał, że napastnik ma duże możliwości. W każdym razie potrzebuje jeszcze czasu. – On też na pewno potrzebuje czasu, bo skończył sezon w połowie maja. Oczywiście pracował indywidualnie, ale jeżeli nie masz pracy z grupą i specyfiki gry w piłkę nożną, to jest to trudne. Natomiast jest to chłopak, który jest naturalnie mocny fizycznie i myślę, że w jego przypadku ten czas będzie krótszy niż w przypadku Jeremy’ego – powiedział trener Wisły cytowany przez Bartosza Karcza w „Gazecie Krakowskiej”.

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Szkoleniowiec został zapytany, czy Youan może pojawić się na boisku już w meczu z GKS-em Katowice. Jego odpowiedź była krótka i konkretna. – Myślę, że jest na to duża szansa – zdradził Jop.

Trener krakowskiej ekipy wypowiedział się również na temat powracających do gry Angela Rodado i Juliusa Ertlthalera. Obaj pojawili się na murawie po dłuższej przerwie, ale nie są jeszcze gotowi na pełne 90 minut. – Nie są gotowi na to, żeby grać dziewięćdziesiąt minut. To naturalne, że żeby złapać płynność i zrozumienie, potrzeba czasu. Nie chcę mówić o konkretnych datach, bo są to bardzo inteligentni piłkarze i powinni sobie poradzić szybciej niż zazwyczaj – wyjaśnił szkoleniowiec Białej Gwiazdy.

Jop odniósł się także do Jeremy’ego Guillemenota. Szwajcarski napastnik według trenera wyróżnia się przede wszystkim inteligencją boiskową. – Widać już teraz, że to piłkarz, który ma sporo jakości indywidualnej. Jest też inteligentny, jeżeli chodzi o rozumienie taktyki. Pod tym względem będzie tutaj dużo łatwiej, pozostaje kwestia zbudowania jego przygotowania motorycznego – przyznał trener.

Wisła przed startem ligi może zatem liczyć na powroty ważnych graczy oraz stopniowe wprowadzanie nowych zawodników. Sztab szkoleniowy wierzy, że z każdym kolejnym tygodniem drużyna będzie wyglądała coraz lepiej.

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