Wisła Kraków ma nowego piłkarza! To jej pierwszy letni transfer

13:33, 19. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Wisła Kraków

Wisła Kraków ogłosiła pierwszy letni transfer. Po awansie do Ekstraklasy drużynę wzmacnia Maxence Maisonneuve, który podpisał dwuletnią umowę z opcją przedłużenia.

Mariusz Jop
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Wisła wzmacnia defensywę. Ogłosiła pierwszy transfer

Wisła Kraków w ostatnich tygodniach skupiła się przede wszystkim na zawodnikach, którym wygasały umowy. Na dłużej w drużynie pozostali Jordi Sanchez, Wiktor Biedrzycki czy James Igbekeme. Nowy kontrakt podpisał również Patryk Letkiewicz, zaś przygody Josepha Colleya, Antona Cziczkana czy Kamila Brody dobiegły końca. W piątek przyszedł czas na ogłoszenie pierwszego letniego transferu, który zapowiadano już jakiś czas temu. Zgodnie z oczekiwaniami, do Białej Gwiazdy dołączył Maxence Maisonneuve. Defensor podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy.

27-letni Francuz ma za sobą udany sezon na poziomie belgijskiej ekstraklasy. Do tej pory występował dla La Louviere, a wcześniej reprezentował takie drużyny, jak Olympic Charleroi, US Saint-Malo czy Aurillac FC. Wisła wykorzystała fakt, że jego kontrakt dobiegł końca i sprowadziła go w ramach transferu bezgotówkowego.

W ostatnich latach Maisonneuve konsekwentnie przebijał się przez kolejne poziomy rozgrywkowe, docierając do Jupiter Pro League, gdzie pokazał się z dobrej strony. Był chwalony, a teraz spróbuje swoich sił w Ekstraklasie.

Wisła sfinalizowała tym samym pierwszy letni transfer. Niebawem powinna również ogłosić pozyskanie Marcela Łubika, który zostanie wypożyczony z Augsburga.

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