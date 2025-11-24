Widzew zdecydował ws. przyszłości trenera. Wszystko jasne

Widzew Łódź w tym sezonie zawodzi, a część fanów zastanawia się, czy Igor Jovićević dotrwa na pozycji trenera do końca rundy. W rozmowie z "TVP Sport" Piotr Burlikowski jasno zadeklarował, że nie ma planów zmiany szkoleniowca.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Igor Jovicevic

Igor Jovićević może spać spokojnie

Widzew Łódź przed startem tego sezonu miał spore, a można chyba nawet powiedzieć, bardzo duże ambicje. Wielu wydawało się bowiem, że po letnich transferach, które kosztowały klub około siedem milionów euro, uda się przynajmniej zakwalifikować do eliminacji europejskich pucharów. Aktualnie jednak ekipie z Serca Łodzi znacznie bliżej jest do walki o utrzymanie w PKO Ekstraklasie.

Ostatnia porażka z Koroną Kielce tylko potwierdziła wiele obaw kibiców, że w tym sezonie o sukces będzie bardzo trudno i należy myśleć o spokojnym utrzymaniu oraz przygotować zespół na nową kampanię. Do tej pory zespół prowadziło jednak trzech trenerów i wielu zastanawia się, czy Igor Jovićević będzie ostatnim – i to nie tylko w tym sezonie, ale i w tym roku.

Przyszłość szkoleniowca rodem z Chorwacji jest jednak jasna, a informacje w tej sprawie przekazał Piotr Burlikowski, a więc dyrektor ds. Pionu Sportowego Widzewa Łódź w rozmowie z „TVP Sport”. Na pytanie ws. przyszłości trenera powiedział wprost: – Nie planujemy absolutnie tutaj jakiejkolwiek zmiany. Igor Jovićević do tej pory wygrał tylko jeden ligowy mecz w barwach Widzewa, jeden zremisował, a trzy przegrał.

