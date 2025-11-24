To on mógł prowadzić Widzew! Zmiana dyrektora wszystko zatrzymała

Widzew Łódź ostatnio nie zachwyca. W tej kampanii drużyna miała już kilku trenerów. Tymczasem ciekawą wypowiedzią w Kanale Sportowym podzielił się trener Jerzy Brzęczek.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Jerzy Brzęczek mógł zakotwiczyć w Widzewie Łódź

Widzew Łódź tylko w 2025 roku był prowadzony przez pięciu trenerów. Aktualnie drużyną dowodzi Igor Jovicević. Tymczasem w rozmowie z Kanałem Sportowym ciekawą informacją podzielił się aktualny selekcjoner młodzieżowej reprezentacji Polski do lat 21.

– Miałem propozycję z Widzewa, krótko po zwolnieniu Daniela Myśliwca. Odbyłem spotkanie z ówczesnym dyrektorem sportowym i wiceprezesem. Przedstawiałem analizę z naszej perspektywy i myślę, że gdyby za parę dni nie przyszedł nowy dyrektor, to zostałbym trenerem Widzewa – powiedział Jerzy Brzęczek w audycji „Przesłuchanie” w Kanale Sportowym.

54-letni trener od sierpnia tego roku jest odpowiedzialny za wyniki młodzieżowej reprezentacji Polski do lat 21. Jak na razie prowadził tę ekipę w sześciu spotkaniach, wygrywając w każdym z nich. Biało-czerwoni w trakcie listopadowego zgrupowania w pokonanym polu zostawili kolejno Włochów (2:1) i Macedonię Północną (1:0).

Reprezentacja Polski do lat 21 swoje kolejne spotkanie rozegra w marcu przyszłego roku. Zmierzy się wówczas w roli gospodarza z Armenią. Ogólnie ekipa Brzęczka ma do rozegrania jeszcze cztery spotkania w ramach kwalifikacji do MME 2027. Ciekawie zapowiada się przede wszystkim rewanżowe starcie ze Squadra Azzurra, które odbędzie się 5 października 2026 roku.

Czytaj więcej: Ruch Chorzów doczeka się nowej areny. Wiadomo, co powstanie jako pierwsze