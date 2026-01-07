Widzew wypożyczył napastnika. To wielkie rozczarowanie

PressFocus Na zdjęciu: Igor Jovicević

Widzew pozbył się napastnika, na jakiś czas

Widzew Łódź w tym sezonie radzi sobie dość przeciętnie, a już szczególnie taką ocenę należy wydać po tym, jakie aspiracje miał zespół z Serca Łodzi. Wszyscy przecież pamiętają wielkie letnie transfery, na które wydano siedem milionów euro. Niestety dla fanów tej drużyny, niewiele z tego wynikło, bowiem rundę jesienną zakończyła ona na 15. miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy.

Zimą władze klubu próbują poprawić sytuację nowymi transferami, ale dla nikogo nie jest tajemnicą, że obecna kadra Łodzian jest zbyt duża. Dlatego też konieczne są pewne roszady, a dokładnie rzecz ujmując, odejścia. Widzew właśnie poinformował o jednym z nich. Do końca sezonu na wypożyczenie udał się bowiem Pape Meissa Ba. Francuz przyszedł do klubu latem, ale rozegrał tylko cztery mecze i okazał się totalnym rozczarowaniem.

Nowym zespołem tego napastnika został występujący na poziomie drugiej ligi francuskiej zespół Red Star FC. W przeszłości 28-letni Pape Meissa Ba występował już w tym zespole, będzie to więc dla niego powrót. Widzew Łódź w oficjalnym komunikacie zaznaczył, że w umowie pomiędzy stronami nie ma opcji wykupu napastnika. Francuz ma ważną umowę w Polsce do końca czerwca 2028 roku.

