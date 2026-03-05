Widzew potwierdza! Zmiana trenera, oto nowy szkoleniowiec

Widzew Łódź właśnie potwierdził, że Aleksandar Vuković podpisał kontrakt do do końca sezonu 2026/27. Z pracą w klubie pożegnał się Igor Jovicević.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Igor Jovicevic

Widzew ma nowego trenera – Aleksandar Vuković ma ratować sezon

Widzew Łódź w tym sezonie radzi sobie bardzo słabo. Właściwie wprost trzeba przyznać, że piłkarze z Serca Łodzi zawodzą na całej linii. Szczególnie, że mówimy o klubie, który w dwóch okienkach transferowych na nowych graczy wydał ponad 20 milionów euro. To absurdalnie wielka kwota, biorąc pod uwagę dotychczasowy styl i wyniki.

Nie może więc dziwić, że w końcu spełniło się to, o czym mówiono już od dłuższego czasu. A mianowicie, że Igor Jovicević pożegna się z posadą pierwszego trenera. Chorwat okazał się kompletnym niewypałem i właściwie trudno powiedzieć cokolwiek dobrego o jego pracy w Łodzi. Dlatego też w czwartek Widzew oficjalnie zakomunikował, że Igor Jovicević został odsunięty od prowadzenia zespołu, a jego miejsce zajął Aleksandar Vuković podpisał kontrakt do do końca sezonu 2026/27.

– Podjęliśmy tę decyzję w pełni świadomie i z poczuciem powagi sytuacji. Wyniki ostatnich tygodni nie były zadowalające i jako osoby odpowiedzialne za Pion Sportowy musieliśmy zareagować. Aleksandar Vuković to trener z potwierdzonym doświadczeniem w polskiej lidze, który wie, jak budować drużynę i reagować pod presją. Umowa, którą zaproponowaliśmy, wykracza poza ten sezon. To sygnał, że myślimy perspektywicznie, a nie szukamy jedynie strażaka – powiedział Dariusz Adamczuk, pełnomocnik Zarządu ds. sportu cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Jak czytamy w komunikacie, z pracą w Widzewie żegnają się także dotychczasowi członkowie sztabu szkoleniowego, a więc Łukasz Włodarek i Adam Gibała. Pozostali członkowie sztabu zostali odsunięci wspólnie z pierwszym trenerem.

Zobacz także: Śląsk z nowym komunikatem ws. meczu z Wisłą Kraków. „Jesteśmy gotowi”