Jagiellonia dostała oferty za Pululu. Prezes klubu ogłosił decyzję!

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Jagiellonia odrzuciła kolejne oferty za Pululu

Jagiellonia Białystok ma przed sobą intensywną końcówkę letniego okna transferowego. W samym centrum spekulacji znalazł się Afimico Pululu, który trafił na listę życzeń co najmniej kilku klubów. Piotr Koźmiński na łamach Goal.pl poinformował, że w gronie zainteresowanych drużyn znalazły się również polskie kluby – Lech Poznań oraz Pogoń Szczecin.

Duma Podlasia nie ma zamiaru spieszyć się ze sprzedażą swojego najlepszego piłkarza. Wygląda na to, że władze ustaliły konkretną cenę i raczej nie pójdą na ustępstwa. Świadczy o tym dzisiejszy (26 sierpnia) wpis Jagiellonii na Instagramie. Za pośrednictwem klubowych mediów prezes Ziemowit Deptuła przekazał, że wszystkie dotychczasowe oferty za Pululu zostały odrzucone.

„Wszystkie oferty za Afimico Pululu, jakie do dzisiaj spłynęły do klubu, zostały odrzucone” – brzmi krótki komunikat Jagiellonii.

Pululu wydaje się być blisko transferu, ale Jagiellonia nie składa broni. Dyrektor Sportowy Łukasz Masłowski przekazał, że klub złożył Angolczykowi propozycję nowego kontraktu. Nowa umowa zakłada znaczącą podwyżkę wynagrodzenia i być może ten fakt skłoni napastnika do pozostania w Białymstoku.