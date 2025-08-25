Widzew Łódź w poniedziałek podjął ważną decyzję. Klub postanowił rozstać się z Żeljko Sopiciem. We wtorkowe popołudnie Czerwona Armia ogłosi nazwisko nowego trenera.

PressFocus Na zdjęciu: Żeljko Sopić

Oficjalnie: Żeljko Sopić opuszcza Widzew Łódź

Widzew Łódź notuje bardzo słaby start nowego sezonu PKO Ekstraklasy. Czerwona Armia ewidentnie spisuje się poniżej oczekiwań, a w ostatnim meczu z Pogonią Szczecin w zasadzie przegrali na własne życzenie (1:2). W mediach od tygodnia przewijał się temat Żeljko Sopicia. Mówiło się, że klub lada moment może rozstać się ze swoim trenerem.

Tymczasem w poniedziałkowy wieczór Widzew Łódź opublikował oficjalny komunikat. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej zostało ogłoszone rozstanie z Żeljko Sopiciem. Klub poinformował, że już we wtorek zostanie ogłoszony następca Chorwata. Tego dnia o godzinie 15:00 odbędzie się specjalna konferencja prasowa.

Żeljko Sopić spędził w Widzewie Łódź niespełna pół roku. Statystyki chorwackiego szkoleniowca w zespole Czerwonej Armii nie są wybitne. Zespół pod jego wodzą sięgnął po pięć zwycięstw, zaliczył trzy remisy, a także poniósł aż osiem porażek. Bilans bramkowy wyniósł 18 strzelonych goli oraz 17 straconych.

Nowy szkoleniowiec Widzewa Łódź będzie miał niezwykle trudne zadanie. W następnym meczu Czerwona Armia zmierzy się na wyjeździe z Lechem Poznań. Nieoficjalnie mówi się, że stanowisko trenera zostanie powierzone Patrykowi Czubakowi. 32-latek już miał okazje zasiadać na ławce trenerskiej łodzian.