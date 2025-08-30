Widzew Łódź szuka wzmocnień. Na celowniku serbski golkiper

Widzew Łódź wyraził zainteresowanie bramkarzem Veljko Iliciem z FC Baćka Topola - ujawnił Tomasz Włodarczyk z "Meczyków". Klub poważnie szuka wzmocnienia między słupkami.

PressFocus Na zdjęciu: Patryk Czubak

Veljko Ilić na radarze Widzewa

Widzew Łódź nie wygrał trzech kolejnych spotkań w PKO BP Ekstraklasie i obecnie zajmuje 10. miejsce w tabeli. Po porażce z Pogonią Szczecin (1:2) władze klubu podjęły decyzję o zwolnieniu Zeljko Sopicia, którego zastąpił Patryk Czubak.

Na początku sezonu w bramce występował Rafał Gikiewicz, ale jego problemy z formą sprawiły, że trener dokonał zmiany między słupkami i postawił na Macieja Kikolskiego. 21-latek w poprzednim sezonie bronił barw Radomiaka Radom.

Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl, Widzew prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie sprowadzenia Veljko Ilicia. 22-letni bramkarz z Serbii obecnie reprezentuje FK Baćka Topola. W bieżącym sezonie rozegrał 6 meczów w serbskiej ekstraklasie, wpuszczając 7 bramek i dwukrotnie zachowując czyste konto.

Ilić jest wychowankiem Crvenej Zvezdy Belgrad i dziewięciokrotnym reprezentantem Serbii do lat 21. W poprzednim sezonie miał okazję zaprezentować się w Lidze Konferencji, mierząc się z Legią Warszawa i Jagiellonią Białystok. Serwis Transfermarkt.de wycenia Veljko Ilicia na 3,5 mln euro.

Widzew przed wrześniową przerwą na reprezentacje zmierzy się w niedzielę z Lechem w Poznaniu w ramach 7. kolejki Ekstraklasy. Obie drużyny z dorobkiem siedmiu punktów sąsiadują w ligowej tabeli.